O bar aFlora Secreta fica no Bairro Coração de Jesus e o conceito foi inspirado em alguns clubs do exterior, visitados pelos proprietários

Numa capital onde o que é não falta é bar e boteco, para se destacar é preciso criatividade, inovação e apostar em boas ideias. E bar que se preze tem que investir no clima, não só no cardápio, bebidas e decoração. O ambiente faz muita diferença. Foi nisso que investiu o aFlora Secreta, no Bairro Coração de Jesus, Região Centro-Sul, espaço recém-aberto na capital. Por lá, são proibidos fotos e vídeos internos. No mundo atual, quase um sacrilégio, não é mesmo?

É a regra que tem feito o sucesso do aFlora Secreta e levado muitos curiosos para descobrir os segredos guardados pela casa. Daniel Magah, sócio e gestor do bar, revela que a ideia de proibir fotos vem da missão que adotaram: "Proporcionar momentos de felicidade e conexões reais entre as pessoas".

Para Daniel, o intuito é gerar ligações, sair do automático, do on-line e propor, proporcionar e deixar as pessoas experienciarem o momento, "com os próprios olhos e não através da tela", enfatiza.

Daniel lembra que hoje é possível "conhecer" todos os lugares do mundo pelas redes sociais, acessando a internet, mas ele quis que o aFlora Secreta fugisse desta roda, fosse um oásis de certa desintoxicação do mundo digital por algumas horas ao menos: "E o intuito comercial da proibição de fotos é, justamente, aguçar a curiosidade para que os clientes venham até a casa para descobrir o que temos por aqui".

Sem câmeras

Foto interna em primeira mão cedida pelo sócio e gestor do aFlora Secreta, Daniel Magah Arquivo Pessoal

A ideia, entrega Daniel, veio de alguns clubs no exterior, onde já e comum esse conceito: "Hoje, quando o cliente chega para fazer o check-in, reforçamos as regras, adesivamos as câmeras e pedimos para que se mantenham assim até o final da experiência".

E aí está o toque especial, a entrega inesperada que proporciona momentos de desligamento, sem distrações extras, apenas horas de relaxamento para curtir a companhia, a comida, a bebida, o visual do ambiente: "Os clientes têm aceitado bastante e nosso propósito é cada vez mais visível. Vemos as interações acontecendo, e os telefones ficando “de lado”" .

Cardápio que passeia pelo mundo

Atum em crosta, prato do menu do aFlora Secreta Arquivo Pessoal

Daniel Magah destaca o menu da casa, que passeia pelas principais referências da gastronomia mundial: Tem um pouco de asiático, francês, italiano e peruano. É uma cozinha do mundo e extremamente atual", garante.

Para ele, o destaque são as entradas, leves e cruas, para compartilhar. Ele recomenda, entre as opções, a tuna crocante e o tartar de filé com espuma de parmesão.

Tartar com espuma de parmesão Arquivo Pessoal

Para o jantar, há opções de pratos individuais, que atendem a todos os paladares desde carnes nobres aos frutos do mar.

As bruschettas estão no cardápio do aFLora Secreta Arquivo Pessoal

A estrutura da casa

Quanto à estrutura do aFlora Secreta, é uma casa com sete ambientes divididos em três andares. No primeiro, Daniel conta que tem a floricultura, que funciona normalmente, de segunda a sábado, e, à noite, transforma-se no espaço de check-in. Momento em que as câmeras são impedidas de funcionar.

Para Daniel, o segundo andar tem característica única: o espaço comporta poltronas e sofás confortáveis para compor a melhor experiência possível para um jantar intimista. Ambiente em que, às quintas-feiras e sábados, os clientes são embalados por shows de jazz e brasilidades.

No terceiro andar, funciona o lounge: "Focado em turmas e comemorações, mesas maiores e uma pistinha secreta, que funciona de quinta a sábado com uma programação variada de DJs".

E aí, ficou curioso? Desliga a câmera, guarde o celular e vá se divertir, conhecer pessoas, confraternizar, viver e trocar experiências. O convite está feito.

Serviço

aFlora Secreta

Rua Guaicuí, 510, Coração de Jesus

@aflora.secreta