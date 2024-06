Mulher de atitude? Segundas intenções? Faíscas já sinalizavam algo? Um já percebia o outro, mesmo de longe, afinal, são da mesma cidade? Admiração profissional? Atração? Tudo isso, junto e misturado, resultou no relacionamento entre os chefs Marina Lopes e Rodolfo Mayer. Em 2022, ela o convidou para um jantar a quatro mãos, em seu restaurante, o Milos, em Juiz de Fora, com culinária de inspiração mediterrânea. Ele, dono do Angatu, de cozinha brasileira, em Tiradentes, aceitou. A flecha foi certeira.





“Ele estava em Juiz de Fora para a formatura de uma sobrinha e foi conhecer o Milos. Almoçamos e...”, lembra Marina. “Fui fazer uma visita técnica”, conta Rodolfo, com um sorriso, e continua: “Não nos conhecíamos, apesar de sermos de Juiz de Fora. Ela já com muito sucesso, dona de uma das casas mais badaladas da cidade, me chamou e fui conhecê-la e também o restaurante. E esse é o dia do início do nosso namoro. No fim das contas, fomos parar na formatura juntos e não nos separamos.”

Pode parecer um relacionamento recente, mas, um ano e cinco meses depois, Rodolfo diz que “internamente não é não, muita coisa vivida como casal. E trabalhamos juntos desde o início, o

start da relação tem a ver com o trabalho.”

Essa proximidade, destaca Marina, funciona muito bem, porque estão sempre juntos, trabalhando ou não. “Se um tem folga e o outro tem evento, um acompanha o outro no evento. E, muitas vezes, fazemos trabalhos juntos. Enfim, no nosso tempo de lazer acabamos trabalhando juntos.”

Diferenças que se complementam



O Angatu, de Rodolfo, tem 12 anos e é uma das casas de destaque de Tiradentes e de Minas. Ele conta que o restaurante chegou ao mercado logo no início da “amplitude da gastronomia mineira, da valorização dos ingredientes, este olhar para dentro, dessa transformação, sem largar as bases, porque sou um cara antigo nesta questão, por mais que digam que faço uma cozinha contemporânea”. O Angatu oferece pratos da cozinha brasileira, como ele o denomina, com ingredientes brasileiros e cotidianos: “Sirvo a elegância da simplicidade”, define o chef.



Já Marina, formada em arquitetura, transformou o gosto pela cozinha e hobby em nova carreira e colhe sucesso há quatro anos. Em 2020, abriu com sócios o Milos, em Juiz de Fora, com pratos da cozinha mediterrânea, seguindo o preceito de ingredientes locais, frescos, sazonais e muitos frutos do mar preparados em uma casa de arquitetura grega. Identidade que se apresenta na carta de vinhos, com rótulos também do Mediterrâneo, sem abrir mão dos brasileiros e mineiros.



Para Rodolfo, essa mistura de personalidades e de identidades como cozinheiros ocorre em harmonia. Aliás, os dois concordam que a cozinha é o lugar em que o casal encontra a sintonia perfeita, onde não têm problema e se dão melhor. Portanto, estar junto neste núcleo, amor e cozinha, é o melhor dos mundos para os dois.



Marina reforça: “A gente cozinha melhor trabalhando do que em casa. Em casa, é um ou outro, ninguém se mete na cozinha de ninguém, até porque temos formas diferentes. O Rodolfo é fiel ao ingrediente mais puro, é purista. Eu já sou de todas as influências, de incorporar tudo que viajo, o que vi e vivi, de experimentar coisas novas. Mas, no fim, um influencia o outro, ainda que ninguém dê o braço a torcer”, revela, sorrindo. Até porque, completa Rodolfo, “nos respeitamos como chefs, cozinheiros, nos ajudamos e admiramos um ao outro de verdade.”



Mesma visão



Mostrando a sintonia do casal, Marina lembra que o que mais os agrega é a visão que têm sobre a relação no mundo dos restaurantes, ele com a experiência de 12 anos e ela com quatro, mas pensando igual, concordando com a forma de enxergar esse mundo da gastronomia, em como lidar com os clientes, com a equipe, com os ingredientes e a forma de vivenciar isso tudo “como um estilo de vida. Temos um olhar carinhoso e tudo acontece com fluidez”.



Marina e Rodolfo só confessam que não dá para separar a hora de namorar e cozinhar. Eles estão sempre em volta da banca da cozinha, abrindo a geladeira para saber o que tem de ingrediente para inspirá-los com algum prato, pegando o carro para viajar e ir a um restaurante com amigos... “Se não cozinhamos, estamos tristes”, falam juntos. Só há uma separação, inegociável: “Quando preparo meu sushi, o tradicional, ela fica afastada e eu nem encosto no molho de tomate que ela faz.” Então, é assim, tudo junto e nem sempre misturado.

Serviço





Milos (@milosrestaurante)

Rua Dom Viçoso, 177, Alto dos Passos – Juiz de Fora

(32) 99951-9358



Angatu (@angatutiradentes)

Rua da Cadeia, 38, Centro Histórico – Tiradentes

(32) 99903-5734