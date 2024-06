O UDON servirá um menu exclusivo de 4 tempos no DIa dos Namorados com preparação caprichada do chef Weberth Coelho

É inevitável. E de praxe. Sempre tem aquele casal atrasadinho que deixa para decidir os planos para a noite do Dia dos Namorados em cima da hora, e corre o risco de não encontrar mesa no lugar dos sonhos. Muitos espaços já estão lotados, com salão fechado. No entanto, para salvar os apaixonados quase na última hora, destacamos alguns restaurantes e casas que ainda aceitam reservas para a data especial não terminar em um pedido de delivery. Claro, para quem quer algo mais elaborado e pretende sair de casa.

Com pratos autênticos e inspiração na cozinha mineira de quintal, o Restaurante Pacato é um destes. No dia 12 de junho, o restaurante oferece o jantar “Amor Presente” com pratos que abraçam e evocam memórias afetivas de qualquer mineiro. Alta gastronomia em um ambiente acolhedor, com luzes baixas e atendimento cuidadoso, tudo em sintonia para uma experiência imersiva nos sabores e no encontro.

“Comida envolve amor, memórias e afetos. A gente parte desse princípio, de que os pratos são muito mais que uma junção de ingredientes. Por isso mergulhamos tanto nas tradições. Em uma data de celebração do amor, nada melhor do que compartilhar boa comida e bons momentos e a gente é especialista na junção disso tudo”, comenta Caio Soter, chef e proprietário do Pacato.

O meu preparado por Caio Soter parte de ícones como o queijo canastra, a goiabada e o frango com quiabo.

Chef Caio Soter, do Pacato, criou uma sobremesa especial para o DIa dos Namorados: o creme de canastra com chocolate branco se une a picles e calda de goiabada, com morangos em conserva e suspiro de especiarias Brejo/Divulgação

Para abrir o paladar, couvert de brioche folhado, pasta de tomate e geleia de abacaxi picante. Como entrada, variedade: telha de pão de queijo com caponata e creme de requeijão moreno; pastelzinho de couve flor com aioli; broa, abóbora tostada e manteiga de baru; além de mini brioche com rosbife de carne de sol e maionese de manteiga de garrafa e agrião.

São dois pratos principais. O primeiro mistura sabores do mar e da terra no surubim na brasa, milho verde e molho cremoso de galinha com peixe. O segundo traz peito de pato na brasa, purê de cenoura com laranja e gengibre e, para completar, molho de frango com quiabo.

Na sobremesa, creme de canastra com chocolate branco se une a picles e calda de goiabada, com morangos em conserva e suspiro de especiarias.

O valor (do segundo lote) é de R$ 250 por pessoa. Bebidas e serviço são cobrados à parte.



Ambiente reservado e exclusivo



Se seu paladar pede uma culinária japonesa com requinte, seu destino é o Udon. A casa vai servir um menu de quatro tempos, incluindo snack, entrada, prato principal e sobremesa criados pelo chef Weberth Coelho.

O menu vai sair por R$ 540 por casal. Sendo uma opção de entrada, prato principal e sobremesa por pessoa. Bebida e taxa de serviço não estão incluídas.

O sanck, para compartilhar, será tartar de salmão (maiô de avocado, pó de nori e crocante de arroz). Entre as entradas para escolher, ostra gratinada ou língua e foie gras.

As opções dos pratos principais são: omakasse sushi 10 peças; omakasse sashimi 14 peças e o nero di sépia (massa de tinta de lula, lagostim e ovas).

E como sobremesa: namelaka (mousse de chocolate japonesa e calda de tangerina) ou cannoli de yuzu (cannoli de limão siciliano e sorvete de yuzu).



São dois horários para reserva às 19h e às 21h30. Para saber mais detalhes, basta escolher a unidade e já garantir a reserva. E assim vai ter um ambiente reservado, exclusivo e comida diferenciada.

Para quem é de pizza

Para os casais não abrem mão de saborear uma pizza especial, a dica é ir à Olegário Olegário/Divulgação

A Olegário Pizza e Cucina preparou dois menus exclusivos para os namorados, elaborados pelos chefs executivos Cristiano Campos e Pedro Perez, com entrada, prato principal e sobremesa.

São duas opções de menu. No primeiro: 2 opções de entrada (individual); 3 opções de prato principal (individual); 2 opções de sobremesa (individual). E no segundo, 2 opções de entrada (individual); 1 pizza grande com até dois sabores (para compartilhar); pizza de Nutella com morango de sobremesa (para compartilhar).

A Olegário oferece, ainda, uma carta de vinhos com rótulos exclusivos e selecionados harmonizando o jantar a dois.

Serão dois os horários para reserva às 18h30 e às 21h30, basta escolher a unidade da sua preferência.

Os chefs Cristiano Campos e Pedro Perez montaram o menu do DIa dos Namorados do Olegário Olegário/Divulgação





Menu harmonizado

No menu do Nino para o Dia dos Namorados, chef sugere harmonização com vinhos Flávio de Castro/Divulgação



Neste Dia dos Namorados, os clientes do Nino Cucina serão surpreendidos com menus harmonizados pelo chef italiano Marco Renzetti com duas opções de vinhos.

Na unidade de Belo Horizonte a sugestão é o nhoque Alfredo al tartufo para duas pessoas (R$ 178) harmonizado com duas opções de vinho tinto selecionados pela sommeliere da casa: Catena Zapata D. V. (Syrah): R$ 413 e o Braccale Toscana IGT (Sangiovese Grosso/Merlot): R$ 447.





Ação com a Moët & Chandon

A cozinha ítalo argentina da Hacienda 1979, espaço inspirado nas fazendas da Bacia Platina, localizado em meio à mais tradicional e charmosa hípica de Minas, o Chevals, chega com uma proposta nova para o seu Dia dos Namorados. Para sair do comum, a casa quis trazer algo que fugisse do comum e surpreendesse seus clientes apaixonados.

E, então, decidiram fazer uma parceria especial com uma das mais renomadas casas de champanhe do mundo, a Moët & Chandon.

Para que a celebração, a casa criou um menu em seis etapas e para começar: uma taça do espumante.

Prato colecionável

Nos dias 12 e 13 de junho, o Vila Chalezinho estará cuidadosamente preparado para marcar a vida dos casais que passarem por lá para celebrar o Dia dos Namorados.

O pacote especial da casa inclui menu exclusivo, prato colecionável e atrações musicais.

Para quem fizer a reserva no primeiro lote ganha preço especial. Tem parcelamento de até 12 vezes, mas é preciso consultar as condições.

A economia agradece os apaixonados



O 12 de junho, marcado como o dia para festejar o amor no Brasil, é uma das datas mais aguardadas pelo mercado, já que é uma injeção de capital na economia do país, em um mês que, anteriormente à comemoração desta data, não era tão forte para as vendas. Ação que mobilizada não só restaurantes e bares, mas toda uma cadeia que envolve a celebração do namoro, de presentes a estadias, grandes e pequenos comércios.

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), colhida no mês de maio com os empresários do setor de alimentação fora do lar, cerca de 71% dos estabelecimentos em Minas Gerais esperam faturar mais no Dia dos Namorados do que no ano anterior.

Quatro em cada cinco empresários têm expectativa de desempenho melhor em 2024 em comparação com 2023, sendo que 59% esperam um aumento de até 30% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado.

A presidente da Abrasel em Minas Gerais, Karla Rocha, está animada com essa expectativa dos donos de bares e restaurantes: "Estamos confiantes de que o setor está se preparando para atender a demanda e proporcionar experiências memoráveis aos clientes durante essa data especial”.

