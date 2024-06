A 1ª edição do "Porks 80" estreia nesta quarta-feira, 12/06, no Dia dos Namorados com muito rock dos anos 1980 e 1990

Se está solteiro saiba que também pode celebrar o dia 12 de junho, data dedicada aos namorados. Pode sair na próxima quarta-feira para se divertir e, se quiser, até encontrar companhia. Há lugares em BH estão preparados para receber quem não está em um relacionamento e quer curtir a noite.



No Porks Castelo tem uma proposta para quem ainda não encontrou sua metade da laranja. A ideia é reunir amigos solteiros ou casados que curtem o bom e velho rock and roll, projeto que é aposta da casa. É a 1ª edição do “Porks 80”, uma quarta-feira por mês com a banda Putz Grilla, formato trio, com repertório repleto de rock dos anos 1980 e 1990. Sem entrada, sem couvert e sem cobrança de 10%.

E a estreia do projeto é, justamente, neste Dia dos Namorados. E, por isso, a casa vai fazer uma ação diferente. Não haverá velas, violino e nem corações, mas terá chope, porco e o Vallentine’s Drink, especial para esta ocasião, com promoção especial.

A casa ainda prepara um ambiente diferenciado, com fogueira acesa e rodada dupla de chope.

A noite também é dos solteiros



Já no bar Tatu Bola de BH, sabendo que é menos comum os casais frequentarem bares durante a semana para comemorar do Dia dos Namorados, a casa aposta na ideia de que "O dia é dos namorados, mas a noite também é dos solteiros".

Assim, a casa criou a ação do double drink durante toda a noite para todo mungo. Os casais podem aproveitar o match perfeito com drinks em dobro, garantindo uma experiência inesquecível.

SERVIÇO



Porks Castelo

Endereço: Rua Castelo de Alenquer, 50, Bairro Castelo, BH-MG

Reservas e contato: https://www.instagram.com/porkscastelo/



Tatu Bola Bar

Endereço: Avenida do Contorno, 6.557, Savassi, BH-MG

Contato: (11) 5990-2359