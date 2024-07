O Dia da Gastronomia Mineira é celebrado nesta quinta-feira, 5 de julho. A data é uma homenagem ao nascimento do escritor Eduardo Frieiro, autor de “Feijão, Angu e Couve – ensaio sobre a comida dos mineiros” e comemora, divulga e valoriza a cozinha do estado, que nasceu principalmente da mistura das cozinha portuguesa, africana e indígena. Entre seus tantos símbolos, está o torresmo.





O torresmo é levado muito a sério por aqui. Petisco que tem seus segredos, forma especial no preparo das mais variadas receitas. A iguaria, automaticamente, é associada à comida mineira, sendo quase sempre acompanhada de uma boa dose de cachaça, aguardante, cerveja bem gelada ou suco, não importa a bebida. E também é o destaque em pratos como feijoada e feijão-tropeiro.

Em Minas, o torresmo é muitas vezes estrela de bares, restaurantes e botequins. E, claro, o mais suculento, apetitoso, crocante e apreciado é o da barriga, parte suína que origina os melhores torresmos.



Normalmente se faz torresmo com a pancetta (barriga suína) e a pele com gordura retirada em cima do lombo do porco (toucinho). A pancetta tem couro, carne e gordura. O toucinho é pele e gordura. Fritar é a maneira de preparo mais tradicional, mas há técnicas para fazê-lo na panela, no forno e até na churrasqueira.

Toque de gengibre e limão

Para o chef André Paganini, do Chico Dedê, o torresmo pururucado é a prova de que o simples pode ser incrível. "A barriga de porco, que é um corte muito comum, temperada e frita do jeito certo, se transforma numa explosão de sabor e crocância. Um acompanhamento para vários pratos da cozinha mineira, petisco clássico dos bares e dos mais democráticos, presente desde nos botecos de bairro até em restaurantes dos mais refinados".

No Chico Dedê, o chef desenvolveu sua receita de torresmo que recebe um toque de gengibre e limão, "para trazer acidez e refrescância, que vão muito bem junto da gordura natural do preparo. O resultado é um torresmo sequinho, muito crocante e delicioso".



Pururuca, pipoca e barriga

Já a chef Ju Duarte, do restaurante Cozinha Santo Antônio, enfatiza que os torresmos são iguaria na mesa dos mineiros. E lembra que são vários: torresmo pururuca, torresmo pipoca, torresmo de barriga: "Cada um melhor do que o outro, e cada um serve bem a uma ocasião".

Ju Duarte dá dicas preciosas de como combiná-los perfeitamente com vários pratos e ocasiões: "Para feijão-tropeiro, os totêmicos, como diria Pedro Nava. Para beliscar, os pipoca, a gente come sem parar. E o de barriga, suculento e crocante, ótimo para criar polêmicas na mesa. E servido com limão capeta é animação na certa", garante a chef.

Lugares para comer torresmo



Já salivou só de pensar no que o Chico Dedê e o Cozinha Santo Antônio têm para oferecer? Calma que tem mais indicações.

1 - Chico Dedê

Torresmo de barriga pururucado. Acompanha gengibre com limão.

Torresmo de barriga pururucado, acompanhado de gengibre com limão do Chico Dedê Paulo Colen/Divulgação

Chico Dedê (@chicodede)

Endereço: Rua Francisco Deslandes, 438, Bairro Anchieta

(31) 3643-2016



2 - Maestro Bar e Butequim

Torresmo de barriga assado lentamente no forno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maestro Bar e Butequim (@maestrobh_)

Maestro Bar e Butequim (@maestrobh_)

Rua Araguari, 1.750, Bairro Santo Agostinho

(31) 99076-0797

3 - Restaurante Paladino

Torresminho da Casa

Porquinho: barriga de porco pururucada, geleia de pimenta dedo-de-moça e limão capeta

Este é o torresminho da casa, do Restaurante Paladino Nereu jr/Divulgação

Restaurante Paladino (@restaurante_paladino)

Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300, Braúna, Pampulha

(31) 99918-4169 e (31) 3447-6604

4 - Caipira Xique Restaurante

Barriga caipira: barriga de porco marinado na cachaça semi-defumada no fogão a lenha

Barriga caipira do Restaurante Caipira Xique Victor Schawner/Divulgação

Caipira Xique (@caipira_xique_restaurante)

Rua Francisco Bretas Bering, 324, Bairro Copacabana

(31) 3567-9525

5 - Cozinha Santo Antônio

Torresmo de barriga

Torresmo de barriga da Cozinha Santo Antônio Ju Duarte/Divulgação





Cozinha Santo Antônio (@cozinha_santoantonio)

Rua São Domingos do Prata, 453, Bairro Santo Antônio

(31) 98218-6427