'Sardinhada' do Restaurante do Porto celebra a sardinha à moda portuguesa

Nem só de bacalhau vivem os portugueses, ora pois! Neste sábado, 6 de julho, a partir do meio-dia, o Restaurante do Porto prova que sardinha também é assunto sério para os gajos. A casa no Bairro Cidade Nova, região nordeste de BH, abre as portas para o evento "Sardinhada", oportunidade única para degustar o peixe na brasa.

Assim como em Lisboa e Viseu, a sardinha do Restaurante do Porto é grelhada sem espinhas por poucos minutos, até dourar e ficar com uma textura crocante, enquanto a carne permanece macia e suculenta. Na sequência, é temperada apenas com azeite e sal, sendo servida com batatas ao murro e pães artesanais. A iguaria pode (deve) ser harmonizada com vinhos lusitanos, como o tinto Barricado e o refrescante rosé Vila Real.

Tradição mantida

A Sardinhada é um dos eventos mais marcantes do Restaurante do Porto, idealizado pelo empresário Leonardo Duarte, que comandou a casa até dezembro de 2023. “Manter esse evento vivo no calendário de Belo Horizonte é uma forma de manter o legado do Léo”, diz a nova gestora da casa, Marina Filizzola.

Serviço