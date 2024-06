Muitos tentam, nem todos conseguem. Agradar o mineiro com uma receita de pão de queijo, seja tradicional ou inovadora, não é tarefa fácil. Às vezes, é quase uma missão impossível. No entanto, uma nova casa abriu em Belo Horizonte segura de que vai conquistar os paladares mais exigentes: a Soul de Queijo, na Savassi, que chega para abalar a "alma" dos belo-horizontinos e visitantes com a iguaria que faz parte da identidade de quem nasce em Minas. As receitas estão há mais de quatro gerações na família.

Recém-inaugurada, a Soul de Queijo aposta em versões de pão de queijo cuja massa é feita com ingredientes especiais, entre eles queijo gorgonzola e até torresmo. A casa também promete despertar atenção da clientela com uma receita original do pão de queijo em formato estilo waffle, o chamado bubble cheese.

Um desafio e tanto diante da tradição e do peso desta iguaria, eleita a 10ª melhor comida do continente americano por um ranking elaborado pelo Taste Atlas, plataforma internacional de avaliação de pratos.

Quem assume esta "revolução" são os irmãos e empresários Yuri Villela e Larissa Albuquerque, que se propuseram a entregar aos clientes versões do pão de queijo "preparados com a tradição de Minas Gerais e influências gastronômicas do mundo afora".

Sabores diferentes

Larissa afirma, por exemplo, que o pão de queijo de gorgonzola não é meramente recheado com o famoso queijo verde azulado. O queijo integra a composição da massa. A casa ainda oferece as versões de provolone, multigrãos, vegano, torresmo, chocolate, goiabada e doce de leite, com a unidade a partir de R$ 7.

Pão de queijo: tem o tradicional e o de receita inovadora, como o de torresmo Thiago Costa/Divulgação

“Costumo dizer que o nosso pão de queijo não é ‘com’, mas ‘de’ torresmo. A alma e a massa dele tem sabor de torresmo. No processo de produção, não utilizamos nenhum tipo de essência ou corante. O cliente vai experimentar o sabor real”, conta.

Há outras variedades, entre eles o Real e o Gruyère, que devem passar a fazer parte do menu, em breve. “Acabamos de inaugurar, mas temos, pelo menos, cinco novos sabores para lançar no próximo ano.”

Bubble cheese, versão do waffle de pão de queijo O cardápio da Soul de Queijo conta com outro produto original, criado pela chef Larissa Albuquerque: o bubble cheese, uma espécie de waffle de pão de queijo, que, ao invés de quadradinhos, é composto de bolhas que podem ser recheadas a R$ 18. As opções de sabores salgados são: requeijão, cheddar, cream cheese e creme de alho. Para a turma do doce, tem bubble cheese de goiabada, Nutella,

doce de leite e frutas vermelhas.

A criação de Larissa também aparece no formato de sanduíche, com massa levinha e crocante: “É uma nova forma de se comer o pão de queijo para além da versão tradicional", destaca Villela.



Se a fome for maior, peça um dos sanduíches de bubble cheese com preços que vão de R$ 34 a R$ 39. O de caprese tem muçarela de búfala, tomate, molho pesto, cream cheese e peito de peru. O de peito de peru vem com queijo branco, cream cheese, tomate e alface. O de brie com pera caramelizada tem queijo brie, pera caramelizada, muçarela e alface. Se preferir, há o de carne seca desfiada com catupiri, tomate e alface. Tem o italiano com salaminho italiano, queijo prato, cream cheese, tomate e alface. E ainda o de cogumelos frescos, com recheio de mix de cogumelos salteados, cream cheese, muçarela, tomate e alface e o de frango com catupiri, que leva frango desfiado, catupiri, tomate e alface. Variedade de bubbles cheese: precisa encontar o seu recheio preferido Thiago Costa/Divulgação Os clientes também encontram por lá sanduíches no pão de queijo tradicional: pão de raclete, que leva queijo Canastra Raclete (R$ 28); o de costela desfiado com costela desfiada, goiabada e couve crispy (R$ 27) e o de frango desfiado e catupiri (R$ 27). Pipoca de pão de queijo

Outra surpresa do cardápio do Soul de Queijo é o prato "Mac and Cheese" com pipocas de pão de queijo por R$ 36. Ele tem macarrão, molho de queijo (bechamel, queijo prato ralado, queijo cheddar cremoso e tempero da casa), farofa de farinha panko e pipoquinhas de pão de queijo. Em breve... salada de pão de queijo? Chegando ao mercado e querendo propor algo novo, diferente, a Soul de Queijo também vai ter no cardápio salada de pão de queijo. Isso mesmo. Na verdade, é uma salada montada na cumbuca de pão de queijo. Ela vai poder ter com mix de folhas; uma proteína à escolha (frango desfiado, peito de peru ou carne seca); quatro mix-Ins (cenoura ralada, cebola, tomate, muçarela de búfala, pera gratinada, queijo brie ou cogumelos salteados) e um molho à escolha (mostarda, ceaser, ranch ou pesto)





Ainda tem acompanhamentos a R$ 9 com opções de batata frita, onin rings e palitos de muçarela.



Diversidade de queijos quentes

E não faltaria queijos quentes. Ao custo de R$ 22, você pode pedir o de geleia de frutas vermelhas com pão de forma, queijo muçarela fatiada ou o de quatro queijos trufado com pão de forma, muçarela ralada, prato ralado, parmesão ralado, gorgonzola, azeite trufado e manteiga. Chás saborizados com espuma cremosa de queijo

Salty cream: chás saborizados com espuma cremosa de queijo Thiago Costa/Divulgação Outros itens que chamam atenção no menu são os drinques de chás saborizados feitos com salty cream, bebida popular na Ásia, cujo consumo vem crescendo no Brasil, e que os sócios descrevem como “beber um cheesecake”. Eles são servidos com uma cobertura de espuma cremosa à base de queijo a R$ 18. Entre as opções, chá mate torrado com abacaxi em calda e xarope de tangerina; chá de hibisco e goiabada cremosa; chá de jasmim, manga e maracujá; e chá de maçã com geleia de maçã caramelizada. Para descobrir mais, só mesmo passando por lá e se deliciar com as guloseimas. Experimente.

História antiga dos irmãos com o pão de queijo: gerações

De volta à relação dos empresários com o pão de queijo, saiba que Larissa Albuquerque é chef de cozinha, formada pela Le Cordon Bleu do México há 10 anos, e a parceria dela com o irmão Yuri e com o pão de queijo remonta dos tempos em que ambos trabalhavam com os pais no bufê da família.

“Movidos pelo desejo de oferecer ao grande público um pão de queijo, de fato, saboroso, decidimos apostar em uma receita que vem de mais de quatro gerações na família e que, ao ser incorporada em nossa linha de produtos, teve incrível aceitação entre os clientes”, conta, acrescentando que a ideia de incluir sabores veio de momentos especiais entre mãe e filha, aprendendo a receita de família. “A novidade fez sucesso, principalmente nos congressos que atendíamos. Foi aí que, com esse produto especial na mão, Yuri visualizou o projeto de abrir lojas com a experiência centrada nesses produtos”.

Larissa enfatiza que um dos principais objetivos da Soul de Queijo é mostrar que o grande protagonista da identidade gastronômica mineira deve ser produzido de forma genuína e verdadeira, mesmo quando inovado: “Quem mora fora de Minas acha que conhece o pão de queijo, mas infelizmente não. Sem falsa modéstia, esse prazer é todo nosso. Por aqui, temos uma variedade de sabores e formas de preparo, muitos deles premiados internacionalmente. Temos que explorar essa versatilidade”.

Futuro planejado

A ideia é que o pão de queijo da Soul de Queijo ultrapasse as fronteiras estaduais e, quem sabe, nacionais. Yuri revela que uma das estratégias é ingressar no modelo de franquias. A meta definida, já nos próximos seis meses, é validar o produto junto ao público mineiro. "Esperamos atingir, pelo menos, 10 franquias até o final de 2026, espalhadas pelo Brasil”.

Yuri também destaca que um dos pontos fortes do negócio é a parceria com fornecedores renomados, fruto do relacionamento construído no bufê familiar: “Sempre nos preocupamos em trabalhar com marcas e parceiros de qualidade. Nosso fornecedor de queijo, por exemplo, é da Serra da Canastra, região com know-how indiscutível na produção queijeira”.

Serviço