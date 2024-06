Depois de dois anos tendo como endereço o Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, o Botânico, conhecido por sua coquetelaria de qualidade, petiscos saborosos e ambiente descolado, começou neste mês um novo capítulo em sua trajetória. O bar e restaurante passou a operar no Parque do Palácio, Bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Esta mudança promete uma integração ainda maior com a missão da marca: oferecer uma experiência sensorial única em meio à cidade.

O Parque do Palácio, com sua vasta área verde e tranquilidade, é o cenário ideal para o Botânico. “A mudança para o Parque do Palácio é um passo natural para nós. Queremos proporcionar aos clientes uma experiência ainda mais imersiva, onde a natureza e a boa coquetelaria se encontram de forma harmoniosa”, explica André Sassen Panerai, empresário por trás do Botânico e de outros estabelecimentos como Jângal, Jângalito e Laicos.

Imersão na natureza

O novo espaço do Botânico foi planejado para manter a essência que conquistou o público no Vila da Serra, mas agora com um toque ainda mais especial. O ambiente foi projetado para criar uma imersão total na natureza, com uma variedade de plantas e uma vista privilegiada para a icônica Serra do Curral.

“Queremos que nossos clientes se sintam acolhidos e desconectados do estresse diário, aproveitando um ambiente que promove bem-estar e novas conexões”, destaca André.

Gastronomia e coquetelaria

Mantendo a tradição de oferecer experiências gastronômicas únicas, o Botânico está apostando em um churrasco a céu aberto, além de pratos que evocam memórias afetivas e sabores caseiros.

“Queremos que os clientes se sintam em casa, com pratos que remetem àquela memória afetiva, preparada com carinho e qualidade”, explica André.

Novo capítulo

A mudança para o Parque do Palácio representa um novo capítulo para o Botânico, que agora se alinha ainda mais com sua proposta de ser um ponto de encontro sensorial em Belo Horizonte.

“Estamos muito empolgados com essa nova fase e ansiosos para receber nossos clientes na nossa nova selva. Pensamos em cada detalhe para proporcionar uma experiência única e inesquecível”, conclui André.

Serviço

Botânico