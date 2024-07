Nada melhor do que uma proteína com molho para trazer um tempero especial aos dias frios. Nesse prato, o frango ao curry ganha um toque especial de sabor com o acréscimo do mel, receita da Baldoni.

A receita é deliciosa, com temperos frescos e o toque adocicado do mel.

Confira o passo a passo e aproveite.



A receita: frango ao curry com mel



Ingredientes:

4 peitos de frango;

2 colheres de sopa de mel;

2 colheres de chá de curry em pó;

1 colher de chá de açafrão;

1 colher de chá de gengibre em pó;

1 colher de chá de alho em pó;

Sal e pimenta a gosto;

1 xícara de leite de coco;

Coentro fresco para decorar.

Modo de preparo: