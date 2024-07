Fogão a lenha acesso. Tacho de cobre usado para fazer doces. O gestual de escaldar o polvilho na hora de fazer pão de queijo. O frango que ganha cor e sabor com a técnica do pinga e frita. A mesa que sempre recebe com bolo e cafezinho. Falar de cozinha mineira é falar de tradições. Hábitos que fizeram com que a nossa comida tivesse identidade e fosse reconhecida mundo afora. Às vésperas de 5 de julho, Dia da Gastronomia Mineira, levantamos a seguinte questão: o que temos feito para preservar essas tradições? Com a palavra, uma chef que leva o conhecimento da nossa cozinha adiante.



“A cozinha do futuro é a cozinha do passado.” Mariana Gontijo, do restaurante Roça Grande, usa essa frase da cozinheira indígena paraense Tainá Marajoara para começar a conversa. “Acredito muito que quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai. Se não conhece as tradições, fica impedido de criar novas tradições e acaba refém do colonialismo cultural, que é uma realidade na nossa gastronomia”, complementa.



A chef de Moema, cidade na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, teve certeza de que trabalharia com cozinha tradicional quando viu que as nossas tradições não eram representadas nem mesmo na faculdade. Desde a época de estudante, ela se enveredou por esse caminho – nada fácil, por sinal – para representar a cultura do seu povo. Enfrentou preconceitos, ouviu comentários como “lá vai ela usar produto do cerrado de novo”, mas insistiu, não desistiu e acabou sendo conhecida profissionalmente justamente por levantar essa bandeira.



“Estudo cozinha internacional, acho interessante a fusão, só que isso para mim parece um risco de perdermos aquilo que é genuinamente nosso. Resolvi trabalhar com cozinha tradicional, usar ingredientes típicos ou nativos e privilegiar técnicas brasileiras para que haja representatividade da tradição. Se acreditarmos que só a cozinha internacional dispõe de técnicas sofisticadas e elaboradas, vamos perder as técnicas que temos. Por exemplo, fazer tutu, desde a escolha do ingrediente até o preparo, é muito complexo, e todas as técnicas são nossas.”

O dia a dia do Roça Grande está ligado a várias tradições da cozinha mineira, a começar pela sazonalidade. “Sempre trabalhamos de forma reversa e isso diz muito sobre a cultura alimentar em Minas. Enquanto outros restaurantes criam o cardápio e vão atrás dos ingredientes, fazemos como se faz na roça: vemos o que tem no campo e criamos o cardápio”, destaca.



Mariana monta o cardápio da semana de acordo com a disponibilidade dos fornecedores. Muitos são da sua cidade natal. “Em todos os quintais por onde já rodei, em todas as regiões do estado, sempre vejo a tradição de servir o que está na época. É o melhor que o caipira pode oferecer.”

Técnicas tradicionais



Na hora de cozinhar, a chef sempre busca técnicas tradicionais mineiras e tenta reproduzi-las da forma mais fidedigna possível. Entre elas, carne de lata, angu sem sal, frango pinga e frita e tutu de feijão, exatamente como o da Festa de Reinado. Ou seja, mais batido (sem pedaços), mais fluido (com menos farinha) e brilhoso (pelo uso da banha de porco, que também dá sabor). Como aprendeu, não usa fogo alto, mexe o tempo inteiro e adiciona cachaça no momento certo para dar tempo de o álcool evaporar e deixar um gostinho. Por isso, é chamado de tutu tonto.



“Quando vou fazer uma receita que quero preservar, faço uma pesquisa empírica, já que temos muito pouca literatura, nossa tradição culinária é oral. A grande maioria das pessoas que cozinhavam eram mulheres e, em sua maioria analfabetas, então a forma de preservar a tradição ainda depende da pesquisa empírica”, observa.



Um prato servido no último fim de semana resume bem o trabalho dela de preservação da nossa cultura alimentar. Valoriza tanto técnicas quanto ingredientes locais. A canjiquinha cremosa se junta a um refogado de carne de porco, salada com frutas, verduras e legumes da época: azedinha, rúcula, mexerica e conserva de abóbora de porco (ou abóbora caipira). O curioso nome, “Isso não é um risoto”, tem o objetivo de provocar uma reflexão. “Fiz a canjiquinha com queijo e manteiga, mas o uso de uma técnica internacional, a mantecatura, não transforma uma receita tradicional nossa em risoto. Canjiquinha tem nome próprio, e risoto é só de arroz.”

Resgate das quitandas



Outra tradição de Minas que Mariana preserva, com carinho e orgulho, são as quitandas. Tanto que se denomina quitandeira. Ela começou as pesquisas pelo caderno de receitas da mãe, mas foi fazendo alterações até chegar aos ingredientes e processos originais, considerando que, nas décadas de 1980 e 1990, houve um boom de ultraprocessados. No pão de queijo, a manteiga entrou no lugar do óleo. Para fazer broa de fubá, deixou a farinha de trigo para usar exclusivamente fubá de canjica.

A chef aproveita o momento para avisar que vai lançar nas próximas semanas o tirijum, nome que se dá no interior ao café da manhã reforçado (acredita-se que a palavra venha de uma abreviação de “tirar jejum”). Seu desejo é ir na contramão dos brunchs americanizados. “Roça tem brunch desde que o mundo é mundo. É um café da manhã reforçado, só que mais cedo, para quem vai para a lida. Em vez de avocado toast e ovos rancheiros, vamos servir biscoito de polvilho frito, broa de canjica e cuscuz.”



O tirijum será oferecido aos sábados no restaurante. A pessoa vai poder montar o seu balaio de quitandas e, para acompanhar, pedir bebidas como suco de frutas do cerrado, café e leite queimadinho. Mais uma forma de reafirmar as nossas tradições.

Missão de vida



Mariana reconhece que é um grande desafio perpetuar nossa cultura alimentar. Mas encara isso como uma missão de vida. E tem claro que o Roça Grande nunca vai se render às tendências para deixar de valorizar o passado. Até porque percebe que os turistas estão mais interessados em consumir o que é genuinamente local. Muitos vão especificamente às sextas para comer o prato de Reinado, com arroz, tutu, carne, maionese e macarrão.



“As pessoas não querem consumir só gastronomia, querem consumir cultura. Isso para mim é tendência de mercado e sempre enxerguei o que fazemos como vanguarda. Quanto mais gente entender, mais gente vai fazer.”



Além do trabalho no restaurante, a chef transmite todo o conhecimento em sala de aula. “Toda vez em que dou aula sobre quitandas, de início existe uma rejeição, que é suplantada depois que os alunos comem. No último semestre, fiz biscoito de araruta, a fécula de um tubérculo. Quando um aluno colocou na boca, falou que era o biscoito da casa da avó, pensava que nem existia mais. Essa reconexão com memórias, tradições e sabores pode salvar.”



Como professora, ela também incentiva os alunos a conversar com seus avós, pais, tios, com pessoas que detêm as tradições, registrar e transformar a oralidade em conhecimento fundamentado.



Anote a receita: “Isso não é um risoto” - Canjiquinha cremosa com refogado de carne suína

Ingredientes

500g de carne suína da sua preferência (suã, pernil, linguiça, costelinha)

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

3 dentes de alho

2 colheres de sopa de banha de porco

100g de cebola amarela cortada em cubinhos

50g de cenoura ralada

50g de talos de salsinha

100ml de cachaça

50g de extrato de tomate

1 maço de salsinha

250g de canjiquinha

400ml de água

400ml do caldo do cozimento da carne

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

200g de queijo minas artesanal meia cura

Modo de fazer

Tempere a carne suína com sal, pimenta-do-reino e alho e deixe marinar por pelo menos 1h.

Em uma panela de pressão, acrescente a banha e a cebola e deixe dourar bem.

Acrescente a cenoura e deixe dourar.

Adicione a salsinha, deixando dourar também.

Por fim, acrescente o extrato de tomate e incorpore todos os ingredientes, deixando dourar bem.

A consistência deve ser de um purê rústico.

Acrescente a cachaça e remova o fundo da panela.

Acrescente a carne e refogue bem no processo de pinga e frita, pingando água para retirar a crosta que vai se formando no fundo da panela e deixando “fritar” novamente.

Quando estiver bem dourada, cubra com água e deixe cozinhar leve na pressão até ficar macia a ponto de desfiar.

Desfie a carne e incorpore o necessário do caldo para que fique bem suculento e reserve o restante do caldo para a canjiquinha.

Ajuste o sal e os temperos.

Leve a canjiquinha para cozinhar em pressão, coberta pela água com caldo do cozimento da carne e um pouco de sal, por aproximadamente 10 minutos.

Abra, confira o ponto e ajuste o sal, se necessário.

Finalize com manteiga e queijo minas.

Sirva com o refogado e uma salada refrescante com gomos de mexerica, azedinha, ora-pro-nóbis crua com cebola roxa ou rúcula.

Finalize com bastante salsinha.

