Autenticidade, nostalgia, tradição, raiz, clássico repaginado. Seja qual for sua leitura, todas vão ter em comum a certeza de que os bares com estufa reforçam a cena gastronômica da capital. A vitrine climatizada, além de fazer parte da identidade da casa, é um chamariz para atrair aqueles, saudosistas ou não, que gostam de ver petiscos e porções através do vidro – que, quando embaçado, cria um clima de surpresa –, atiçando o paladar, sem tempo para esperar o preparo. O consumo vai ser imediato.



A vitrine dos botecos está cada vez mais presentes nos bares descolados, muitos recém-abertos, acompanhada de boa música, bebida de qualidade e público descontraído e pronto para celebrar a rica culinária exibida em cada uma das suas travessas. É um convite aos passantes para adentrar.



Além de democratizar o consumo (as porções, vendidas por unidade, ficam mais acessíveis), as estufas expõem em primeira mão os tira-gostos e conquistam os clientes na hora. Não tem descrição no menu, a imagem fala tudo. Primeiro se come com os olhos. E nelas estão sabores típicos de comida de boteco, com pitadas inovadoras, às vezes. Do torresmo à almôndega; da carne de panela à rabada; do pernil ao salsichão Frankfurt com queijo coalho. Cada casa tem o seu segredo.



Com tantas qualidades, os bares com estufas voltaram a ser queridinhos em Belo Horizonte. No coração do Lourdes, precisamente na Avenida do Contorno com Antônio de Albuquerque, está o Angu Bar de Estufa, inaugurado no mês passado, dos sócios Rafa Marra, Ana Carolina Monteiro e Caio Almeida, também donos de O Candiá Bar. Com decoração personalizada, o melhor do samba de raiz e MPB para movimentar a semana e a estrela da casa, que é a estufa.



Na vitrine do Angu, estão quitutes mineiros quentes ou frios e pratos especiais, inovadores à vista dos clientes. Entre as opções, batatinha assada em conserva picante; medalhão de abobrinha com queijo e pesto; berinjela recheada com tomate seco e queijo; palito de angu com cogumelo; bolinho de queijo; angu com carne de panela; kafta com babaganoush e joelho de porco com salada de batata. E, claro, não iam faltar os clássicos: língua, moela, torresmo, pastel de angu, salsichão e almôndega.



Rafa revela que sempre teve vontade de empreender. Chegou a tentar outros negócios, encarou uma franquia, mas, em 2022, convidou o amigo Caio, que conheceu trabalhando em uma empresa de tecnologia, para se tornar seu sócio com a namorada, Carol, e montar O Candiá Bar.



Carol é arquiteta por formação e foi responsável pelo leiaute e identidade visual dos dois bares. Ela se dedica integralmente às atividades das casas, enquanto Rafa e Caio, que continuam em áreas comerciais de empresas de tecnologia, partilham o tempo entre os negócios.



O Angu surgiu da vontade desse trio de ter uma casa que fosse ao mesmo tempo simples e sofisticada, tanto do ponto de vista da operação quanto do cardápio. A experiência com O Candiá foi bem motivadora. “Ter um espaço com música e comida boa, onde, não só o público se divertia, mas nós também, nos motivou a abrir outro bar.”



Encontrar um ponto interessante foi um desafio. “Quando vimos a pracinha na Contorno, foi amor à primeira vista. O ponto casou perfeitamente com nossa proposta de praticidade e sofisticação. Queríamos ter um lugar que lembrasse os bares mais tradicionais em BH, no coração do Lourdes.”

Ao alcance dos olhos



Para Rafa, o bar de estufa tem uma atmosfera única. “Ter todos os pratos ao alcance dos olhos adiciona um toque especial de interação e entretenimento e desperta os sentidos, aumentando a expectativa de saborear a comida”, comenta.



O sócio do Angu acrescenta que a rapidez no atendimento, aliada à qualidade dos pratos, garante uma experiência especial: a pessoa não precisa ficar 40 minutos sentada à mesa aguardando para comer. “É só escolher e já levar seu prato para a mesa.”



O cardápio é assinado pelo chef André Corrêa e mistura a comida mineira raiz de estufa com pratos nem tão comuns nas estufas, como já revelado: babaganoush, conserva de repolho, palito de angu com cogumelo, entre outros. “O nosso pastel de angu também tem uma receita deliciosa e, fazendo jus ao nome do bar, é um dos petiscos mais solicitados”, garante.



A proposta do Angu, salienta Rafa, é ter um cardápio vivo, com opções diferentes todos os dias. Para beber, o trio apostou em chopes artesanais (da marca Verace) e drinques conhecidos em BH como, por exemplo, Rubra e Gingibre.

Tecnologia como aliada



Como dois sócios vivem no mundo da tecnologia, a modernidade e a agilidade que este universo entrega estão no Angu, nos totens de autoatendimento. O cliente compra a ficha e retira seu pedido diretamente no balcão, “eliminando aquele problema chato de ter que dividir a conta no final. Aqui, cada um paga o seu, sem brigas”, avisa, sorrindo.



Morando por anos no Bairro Padre Eustáquio, Rafa conta que sempre frequentou o Bola Bar, quase uma instituição de bar de estufa, referência na capital, que acabou sendo uma inspiração para o novo negócio: “Ele é sensacional. O formato é simples e aconchegante, com uma comida deliciosa. Foi uma das inspirações para criarmos o Angu”, conta.



O bar funciona de terça a domingo, a partir do horário do almoço, quando serve o prato do dia, e de noite com os petiscos. A galera costuma aproveitar a pracinha para se acomodar ou ficar em pé tomando aquela cerveja gelada e saboreando os itens da estufa.

Aprenda a fazer a salada de batatas do Angu Bar de Estufa

Ingredientes

1kg de batata em cubos de 3cm

1 maço de cebolinha verde picadinha

300g de bacon em cubos de 1cm

200g de cebola roxa picadinha

300ml de caldo de carne

200g de mostarda amarela

Modo de fazer

Cozinhe as batatas em água com sal até que fiquem al dente.

Frite o bacon.

Deixe a cebola em conserva para virar picles.

Misture bem todos os ingredientes para que a salada fique cremosa.

Corrija os temperos.





Serviço



Angu Bar de Estufa (@angubardeestufa)

Avenida do Contorno, 7.290, Lourdes