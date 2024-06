Chegou uma das épocas mais saborosas do ano: o inverno. Para celebrar esse período especial, que tal aquecer as noites frias e explorar sabores? Para agradar os mais variados paladares, os professores do Centro Universitário Una indicam algumas receitas tradicionais, mas com toques especiais: desde a clássica canjica doce, que ganha um sabor cítrico da laranja; passando por um caldo de legumes picante; pelo sempre saboroso chocolate quente que, aqui, ganha o dulçor do mel; e chegando ao exótico Quentão Gourmet. A Una integra o Ecossistema Ânima, em Minas.

1 - Canjica com raspas de laranja

A clássica canjica é a dica de professora do curso de Gastronomia da Una, Rosilene Campolina. Porém, a receita da “Canjica Deliciosa” ganha um toque de raspas de laranja.

Ingredientes

500g de milho para canjica (branco ou amarelo)

Pau de canela a gosto

6 cravos-da-índia

1 anis estrelado (opcional)

2 xícaras de açúcar branco ou mascavo

1 lata de leite condensado

2 litros de leite

1 vidro de leite de coco

200 g de coco ralado

200g de amendoim torrado, sem pele e triturado

Casca e raspas de 1 laranja (sem a parte branca)

Uma pitada de sal

Coco queimado ralado e canela em pó para finalizar



Modo de preparo

Lave e escorra o milho de canjica, coloque para cozinhar na panela de pressão junto com a canela, os cravos e o anis. Complete com água até cobrir toda a canjica, ultrapassando 4 centímetros. Feche a panela e deixe cozinhar por cerca de 30 a 40 minutos, observando sempre se ainda tem água na panela (cuidado para não deixar queimar).

Assim que o milho estiver cozido e quase sem água, retire os cravos, a canela e o anis e adicione a casca da laranja, o açúcar, a lata de leite condensado e os dois litros de leite, sempre colocados aos poucos. Deixe ferver fora da pressão, mexendo sempre para não agarrar.

Adicione leite de coco, o coco ralado, o amendoim triturado e a pitada de sal. Retire a casca da laranja, o pau de canela e os cravos. Acrescente as raspas da laranja. Sirva quente em canecas ou tigelas polvilhadas com coco queimado e canela em pó.

Toque de chef: se quiser diminuir o tempo de cozimento da canjica, deixe o milho de molho por algumas horas. Você também pode substituir o açúcar branco pelo mascavo, para dar à canjica um toque “caipira” e que lembrará o sabor de rapadura.

2 - Caldo de cenoura e abóbora picante

Para quem ama uma receita salgada, tem dica também. A professora do curso de Nutrição da Una Denise Perez ensina este caldo que tem textura aveludada e sabor picante.

Ingredientes

1 quilo de abóbora japonesa descascada e picada

3 cenouras descascadas e picadas

2 dentes de alho sem a pele e sem o germe (parte central que tem sabor mais forte)

1 cebola pequena descascada e cortada em quatro partes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 litro de água



Para a finalização, se necessário:

1 colher de sopa de mostarda amarela em pó

1 colher de chá de páprica picante

Sal a gosto



Modo de preparo

Em uma panela coloque as cenouras, a abóbora, a cebola e o alho. Cubra com a água morna e deixe cozinhar até que tudo esteja bem tenro. Processe tudo com ajuda de um mixer (ou batendo rapidamente no liquidificador). Tempere com sal, pimenta, mostarda em pó e páprica picante. A cor deste preparo fica linda. Esta receita é a base que pode ser adaptada para outras variedades de vegetais como abobrinha, couve-flor, repolho ou brócolis.

3 - Chocolate quente com mel

Chocolate quente com mel Pexels.com

Aqui vai mais uma boa dica da professora Denise Perez. Vai um chocolate quente aí? Com sua cremosidade e sabor inebriantes, potencializados pelo mel, a bebida completa o cenário de nostalgia desta listagem de receitas.



Ingredientes

300ml de leite de vaca (ou pode ser bebida vegetal para intolerantes à lactose)

1 colher de sobremesa de cacau em pó

1 colher de sobremesa de mel



Modo de preparo

Leve o leite ao fogo até esquentar bem. Adicione o cacau em pó, mexa bem para misturar e adoce com mel.





4 - Quentão gourmet

Quem diria? Até o tradicionalíssimo quentão também pode ganhar um toque sofisticado e virar gourmet. Quem garante a ideia é outro professor do curso de Gastronomia da Una, o mixologista, Victor Quaranta.

Ingredientes

1 litro de água

200g de gengibre picado

1 colher de chá de cravo-da-índia

1 colher de sopa de canela em pau

100g de flor de hibisco

100g de casca de laranja-baía (sem a parte branca, pois pode amargar)

100g de casca de limão siciliano (sem a parte branca, pois pode amargar)

100ml de suco de limão-taiti

200g de açúcar

200ml de cachaça de carvalho e amburana



Modo de preparo

Faça um chá com o gengibre, cravo, canela, hibisco, as cascas da laranja-baía e do limão siciliano e o suco de limão. Coe. Adicione o açúcar neste chá e deixe ferver. Por fim, acrescente a cachaça, ferva mais um pouco e sirva.