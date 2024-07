Na busca pelas hamburguerias “raiz” no cenário gastronômico belo-horizontino, os lugares que resistem à gourmetização e mantêm a tradição são referência de pontos de encontro para amigos, famílias e amantes da comida simples, mas caprichada.



Sem frescura e com muito sabor e suculência, os chamados “hambúrgueres de trailer”, popularmente chamados de “podrões”, são conhecidos por sua simplicidade, com um sabor marcante e o uso de ingredientes artesanais em sua montagem. As hamburguerias onde se encontram esses deliciosos sanduíches feitos na hora garantem rapidez no atendimento, sem comprometer a qualidade.



Exemplo disso é o X-Tudo, fundado em 1979, em formato de trailer. A proprietária, Fernanda Reis, adquiriu a hamburgueria com a sua família em 2010, mas manteve a ideia original: “A gente sempre buscou manter essa essência dos sanduíches 'raiz'. Os 'x' estão no cardápio desde o início e a gente não tira, como o X-Egg bacon e o X-Tudo. Mesmo com reformulações no cardápio e mudança na logomarca, nunca deixamos de lado o nosso posicionamento para o público ter bem claro de que não somos gourmet.”

Fernanda acredita que a cultura mineira, de gostar do tradicional, favorece negócios assim, tornando-se um ponto a favor para o sanduíche não gourmet. “Temos clientes que vêm há anos, compram aqui pelo menos uma vez por semana e já são fidelizados. Ficamos abertos até as 5 horas da manhã, então, pelo horário que a gente atende, recebemos muito bem o público ‘pós-balada’, com um sanduíche grande, caprichado. Matamos a fome desse pessoal e ajudamos a evitar as ressacas no dia seguinte!”, brinca.



Desde os processos administrativos até a parte de organização da cozinha e de gestão das pessoas, Fernanda busca trazer ferramentas para estar sempre atenta às mudanças do mercado. Ela garante que tem espaço para todo mundo, desde que bem trabalhado o posicionamento.

Atual, sem ser gourmet



“Temos uma posição definida de que não somos gourmet. A loja não se transformaria nisso, mas sempre se mantém atualizada. Trazer novidades para as redes sociais, ter uma comunicação jovem e se preocupar com a forma com que a marca se comunica são as coisas com que eu mais fico atenta no X-Tudo, além de não abrir mão da qualidade de cada insumo.”



Pensando no cardápio, o último item incluído foi o X-Uai, composto por linguiça de porco caseira, queijo e cebola. “Inspirado no pão com linguiça tradicional, é um produto que se encaixa bem no nosso posicionamento”, diz Fernanda. Já o sanduíche mais vendido é o X-Egg Bacon, feito com carne, queijo, ovo, bacon, alface e tomate.

X-Picanha Duplo, X-Desfiado e X-Uai: o "x" se mantém no cardápio do X-Tudo como forma de preservar a essência do negócio, que começou como trailer Gui Barros/Divulgação



O X-Tudo, como o nome diz, tem de tudo um pouco. Dentro do pão de hambúrguer (tradicional – não poderia ser diferente), juntam-se três tipos de carne: burger de boi, burger de frango e frango desfiado. Queijo, abacaxi, presunto, bacon, ovo, milho, batata-palha, alface e tomate completam a lista de ingredientes. Todas as carnes são artesanais, sem conservantes, preparadas com uma receita exclusiva.



Não tem como não falar do molho rosé especial da casa (feito com maionese e temperos especiais), descrito como o queridinho dos clientes. Está no cardápio desde o início e se tornou um ícone da marca. Hoje também existe a versão picante dele. Os clientes também podem pedir os molhos verde e barbecue para acompanhar os hambúrgueres.

Geração acelerada



Desde 1978 no mercado, o Breik Breik tem 11 unidades espalhadas por Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana, sendo a primeira a da Avenida Afonso Pena, na Praça Milton Campos, Bairro Cruzeiro. Seu horário de funcionamento chama a atenção: 24h por dia, ou seja, não fecha nunca, está preparada para matar a fome de qualquer um de manhã, tarde, noite ou madrugada.



Com tantas inovações da gastronomia, o gerente da loja mais antiga, William Nogueira, afirma que o que mantém a rede firme no mercado disputado é a tradição. Ele também acredita que existe outro fator que faz com que hamburguerias desse nicho, como o Breik Breik, sejam longevas.

“Hoje a gente está diante da geração imediatista, que quer as coisas de uma forma mais rápida. Quando pensamos no hambúrguer gourmet, estamos falando de um produto mais bem elaborado, que gasta mais tempo para ser feito. Por exemplo, um hambúrguer tradicional demora em média entre 30 e 40 minutos, enquanto o de trailer leva em média de 10 a 15 minutos para ficar pronto, é uma diferença absurda. As pessoas já chegam na loja perguntando ‘quanto tempo?’ e precisamos seguir o ritmo dessa geração. Eu mesmo já fui a hamburguerias gourmet em que fiquei uma hora esperando. Hoje eu não tenho essa paciência, porque faço parte dessa geração acelerada. Isso nos mantém firmes, com tradição, qualidade e agilidade”, analisa.

Molhos especiais para acompanhar



Um dos sanduíches mais antigos do Breik Breik, o Laçador é composto por hambúrguer bovino de 120 gramas, queijo prato, fatias de bacon, salada e milho. Acompanham os molhos especiais da loja, como o rosê e o verde, fabricados de forma caseira. Já o Desafio Breik tem os mesmos ingredientes do Laçador, com a adição de frango desfiado, presunto e ovo.



Outro que faz sucesso no cardápio é o Breik Breik Especial, com pão, hambúrguer bovino, queijo prato, bacon, ovo, milho, salada, batata-palha e molhos.



Em relação ao público, a hamburgueria atrai uma grande diversidade de pessoas, desde crianças até adultos, a maioria na faixa etária dos 18 aos 40 anos. “Temos clientes aqui desde 1978, por incrível que pareça, que conversam e interagem com os funcionários. É uma relação que eu acho muito importante de manter”, comenta o gerente.

Tudo igual



Aberta até as 6h da manhã, a New Foods existe no mesmo endereço – a esquina das avenidas Afonso Pena e Getúlio Vargas, na Praça ABC, Bairro Funcionários – desde 1979, sendo uma das primeiras hamburguerias da cidade de Belo Horizonte. O proprietário, André Luiz, conta que o local já foi palco de encontros de vários artistas nas décadas de 1980 e 1990 e continua a receber grandes personalidades até os dias atuais.

O New Foods está na esquina das avenidas Afonso Pena e Getúlio Vargas, na Praça ABC, Bairro Funcionários, desde 1979 Leandro Couri/EM/D.A Press



O cardápio mudou um pouco ao longo dos anos, mas as receitas e o modo de preparo, principalmente das carnes e dos molhos, continuam iguais. “Nossos sanduíches têm um alto padrão mantido há mais de quatro décadas e nossos clientes são fidelizados, passando de pais para filhos. Primamos pela qualidade e pela identidade tradicional que oferecemos aos nossos clientes antigos e novos”, diz André.



Sanduíches como o Mister Food’s, composto por hambúrguer bovino, queijo, bacon, presunto, ovo, milho, alface, tomate e batata-palha, e o Canguru, com dois hambúrgueres de frango, dois ovos, queijo, bacon, presunto, ovo, milho, alface, tomate e batata-palha, compõem o cardápio da loja. Um destaque é a opção vegetariana, que leva ovo, catupiri, salada, milho, abacaxi e batata-palha.







Serviço



X-Tudo

Avenida do Contorno, 6283, Savassi

De segunda a terça, das 18h às 3h; de quarta a domingo, das 18h às 5h

(31) 3234-2210

@xtudo_sanduiches

Breik Breik

Avenida Afonso Pena, 3328, Cruzeiro

Aberto 24h

(31) 3646-7139

@breikbreik

New Foods

Avenida Getúlio Vargas, 613, Funcionários

De domingo a terça, das 11h às 1h; quarta e quinta, das 11h às 3h; sexta e sábado, das 18h às 6h

(31) 3287-3013

@newfoodsbh

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino