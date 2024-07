A Pizzaria Dom Bosco, do mineiro Enildo Gomes, é um grande clássico em Brasília

Nesta quarta-feira (10/7) é celebrado o Dia Da Pizza e, sem muitos sabores ou receitas espalhafatosas, a Pizzaria Dom Bosco, do mineiro Enildo Gomes, se mantém há 64 anos como um grande clássico em Brasília (DF). Com apenas três ingredientes – queijo, molho e orégano – o estabelecimento fatura cerca de R$ 280 mil por mês.





Qualidade, bom atendimento e identificação com o cliente é o que mantém a pizzaria funcionando há tanto tempo, é o que diz Enildo em uma matéria da TV Globo (Pequenas empresas & grandes negócios).





"Tem uns que não conhecem, vêm de fora e perguntam: 'Qual sabor o senhor tem?' Eu falo e eles dizem: 'Só?' Eles ficam admirados: 'Como é que o senhor está aqui esse tempo todo?'", ele conta.





Luiz Anconi, cliente, afirma que assiste às pessoas indo à pizzaria, seja vindo de aeroporto, ou antes de ir para a casa, ele diz: “é rotina, isso aqui não para”.

A pizza do mineiro se confunde com a própria história de Brasília e, então, se instaura como um verdadeiro patrimônio da capital do país.