Jovens se confundem e pagam R$ 1.650 em garrafa de vinho

Dois casais que foram almoçar, no último domingo (7/7), em um restaurante de Salvador, na Bahia, se confundiram sobre o preço do vinho que pediram. O que eles achavam custar R$ 165 valia, na verdade, R$ 1.650 e pior que isso: eles só perceberam após a segunda garrafa, gastando mais de R$ 3 mil só em bebida.

Os jovens postaram as reações ao ver a conta de R$ 4.512,09 no Tiktok e a situação repercutiu na rede. Com o alcance do vídeo, o restaurante se sensibilizou e eles ganharam um jantar de cortesia no lugar.

Em uma entrevista ao G1, a arquiteta Thalyta Figueiredo, de 27 anos, explicou que ela, o namorado e mais um casal de amigos começaram a beber antes mesmo de conseguir uma mesa, pois o restaurante estava cheio. “Fomos do hall de entrada para o sofá interno, e aí decidimos pedir logo o vinho e duas entradinhas”.

Ela contou que estava com dificuldade para acessar o QR Code, mas Juliana, sua amiga, entrou e disse que havia achado um vinho de R$ 165. Ela o descreveu como um “ótimo negócio”, mas não notou o zero a mais.

Ainda segundo a arquiteta, a primeira hipótese foi de que a conta poderia ter sido trocada com a de outra mesa, mas eles logo conferiram o cardápio e viram o engano. "Quem percebeu foi o Pedro, namorado da Juliana. Quando ele mostrou me deu até uma dor de barriga, eu fiquei quente". Ela disse que todos ficaram constrangidos, achando que os garçons haviam reparado.

No fim, sem alternativas, todos dividiram a conta, que ficou em R$ 1.128,02 para cada. Thalyta destacou seu desespero e ressaltou que, por um tempo, não quer mais saber de vinho.