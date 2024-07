Chamas altas iluminaram a madrugada no local do incêndio, no Rio de Janeiro

Um incêndio grandes destruiu a Casa Warner, exposição que reunia personagens do cinema como Batman, Harry Potter, Superman e Perna Longa, na madrugada desta terça-feira (09/7), no estacionamento do shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte. Toda a estrutura foi destruída.

Foram destruídos bonecos de cera em tamanho real dos personagens da Warner Bros como uma réplica do Batmóvel, carro usado pelo personagem Batman, além de uma capa original usada pelo ator Christopher Reeve, durante as gravações do filme Superman. A área ocupava um espaço de mais de mil metros quadrados.





As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Bombeiros foram acionados antes das 3h. As chamas foram controladas por volta das 5h.