Fumaça preta do incêndio no Rio de Janeiro pode ser vista de longe

Um incêndio na área externa da estação Flamengo, na Zona Sul do Rio, pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (26). Por medida de segurança, a estação foi fechada para embarque e desembarque. Ainda não há informações sobre feridos.





De acordo com Metrô, o fogo começou em um bloco de ventilação. A estação foi reaberta e os intervalos das linhas 1, 2 e 4 já foram normalizados. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.







Militares do quartel do Catete foram acionados para a Rua Barão de Itambi, local do foco do incêndio. O qualtel do Humaitá também foi acionado para dar suporte. O fogo foi controlado por volta das 10h25.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Light foram acionadas para reparo na rede elétrica do entorno, que foi afetada.





Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver uma extensa e densa fumaça preta na região, que podia ser vista há quilômetros de distância. Ainda não há informações sobre feridos.