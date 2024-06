Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro matou duas pessoas e feriu outras duas na manhã desta quarta-feira (26/6), na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no sentido centro da capital paulista, próximo ao Shopping Tietê Plaza.





O motorista de um dos caminhões e uma mulher morreram no local. Outras duas vítimas, uma com fratura na perna e a outra com contusão também na perna, receberam os primeiros atendimentos ainda na rodovia.

Uma delas foi socorrida pela Autopistas Bandeirantes e Anhangüera. A outra, devido à piora no estado de saúde, foi socorrida pelo helicóptero Águia 21 da Polícia Militar de SP e levada para o Hospital das Clínicas.





A pista da rodovia sentido São Paulo foi fechada para atendimento à ocorrência. Às 7h30, duas faixas no sentido centro foram liberadas para o fluxo de carros, mas o trânsito segue intenso, com ao menos 7 km de lentidão.