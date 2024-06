Um incêndio atingiu dois apartamentos do sexto andar de um prédio na Estrada da Gávea, número 698, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (7).



Os quartéis da Gávea e do Humaitá do Corpo de Bombeiros foram acionados às 7h.

De acordo com a corporação não houve vítimas. Ainda não se sabe a causa do incêndio. O tráfego segue interditado em uma faixa no sentido Barra da Tijuca.