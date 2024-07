O incêndio iniciou em vegetação ao lado e sobrepôs o muro do pátio

Um incêndio iniciado em vegetação à margem da LMG-798, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, tomou grandes proporções e chegou até um pátio do Detran na tarde desta segunda-feira (8/7). Ninguém ficou ferido.





De acordo com o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), de aproximadamente 1,5 mil veículos que estavam estacionados no pátio, estima-se que pelo menos 300 carros foram atingidos.





Segundo informações divulgadas pela comandante do 8º BBM, a tenente coronel Ana Paula Borges, o incêndio foi muito difícil de ser controlado. "Nós tivemos muitas dificuldades (de controlar as chamas) porque não havia um corredor de acesso entre os veículos. Essas são as primeiras informações", conta.

No final da tarde, bombeiros de Uberaba ainda atuavam no local do incêndio em trabalhos de rescaldo, sendo que mais detalhes da ocorrência serão divulgadas em boletim de ocorrência, nas próximas horas.