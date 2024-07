Símbolo de celebração, a pizza está no cardápio de vários encontros familiares, entre amigos ou até mesmo profissionais. Com origem nas cozinhas napolitanas, esse prato se tornou um marco gastronômico conhecido e adorado por todas as pessoas ao redor do mundo.





No Dia Mundial da Pizza, listamos sete pizzarias que estão entre as mais antigas de BH para mostrar que a massa redonda nunca sai de moda.

Pizzaria Giovanni

Fundada em 1961 no Bairro Floresta, é reconhecida tanto pelas pizzas clássicas quanto pelas inovadoras, todas feitas com ingredientes frescos. O ambiente acolhedor reflete uma atmosfera familiar, tornando-se um ponto de encontro tradicional na capital mineira. Sabores mais diferentes, como bacalhau, feita com molho de tomate, muçarela especial, tomate fresco, bacalhau, alho-poró, azeitona, pimentão verde e orégano; camarão, com molho de tomate, muçarela especial, tomate fresco, camarão e azeite extra virgem; “Ai Funghi”, composta por molho de tomate, muçarela especial, champignon, shitake, alho torrado e manjericão compõem o menu da Giovanni, além dos tradicionais, como presunto e marguerita.





Ai Funghi: molho de tomate, mussarela especial, champingon, shiitake, alho torrado e manjericão iFood/Divulgação

Avenida do Contorno, 1636 - Floresta



(31) 3222-8787

@giovannipizzaria

Pizzaiolo Barroca

Foi inaugurada no ano de 1967. As pizzas do local possuem as bordas mais grossas. Caso o cliente queira com borda mais fina, é necessário especificar no momento de fazer o pedido. Frango com catupiri, palmito à bolonhesa, milho com bacon, calabresa, nordestina e banana com canela são recheios possíveis na Pizzaiolo Barroca, que também vende massas como lasanha e fettuccine e sanduíches, que podem ser acompanhados por uma variada carta de vinhos.

A pizza de tomate seco com manjericão está presente no cardápio do Barroca Instagram/Divulgação

Rua Rio Negro, 502 - Prado

(31) 3332-9925

@pizzaiolo_barrocabh

Pizzarella

Fundada em 1971, a Pizzarella tem duas unidades na capital mineira, uma no Cidade Jardim e outra no São Bento. O cardápio reúne mais de 40 sabores de pizzas. Alguns dos destaques são: À moda Pizzarella (muçarela, molho de tomate, presunto, salaminho, calabresa, pimentão, cebola e azeitona preta); Califórnia (muçarela, molho de tomate, frango desfiado e pêssego, abacaxi ou ameixa em calda) e Estrada Real (muçarela, molho de tomate, carne seca, queijo canastra e cebolinha).

Pizza Estrada Real (muçarela, molho de tomate, carne seca, queijo canastra, tomate cereja e cebolinha) da Pizzarella Pizzarella/Divulgação

Avenida Olegário Maciel, 2280 - Lourdes

(31) 3292-3000

@pizzarellalourdes





Avenida Cônsul Antônio Cadar, 122 - São Bento

(31) 3344-2200

Pizzaria Mangabeiras

Presente na vida dos mineiros desde 1972, a Pizzaria Mangabeiras possui mais de quinze filiais em Belo Horizonte e região metropolitana. O cardápio é composto por 24 sabores de pizza, como a vegetariana, que leva molho de tomate, muçarela especial, tomate, palmito, champignon, ervilha, azeitona, pimentão e cebola, e a de atum, que leva molho de tomate, muçarela especial e atum. Na Mangabeiras também é possível encontrar massas como lasanha a bolonhesa, talharim e nhoque.





Com mais de 24 sabores de pizzas, a Mangabeiras também serve as clássicas, como a marguerita Instagram/Reprodução

Mangabeiras, Gutierrez, Nova Lima, Castelo, Sagrada Família, Buritis, Cidade Jardim

(31) 3211-1777

@pizzaria.mangabeiras

Nino Pizzaria

Há 42 anos, a Nino Pizzaria é um restaurante casual que serve comida italiana e pratos grelhados na hora, diretamente na mesa. Além das pizzas e massas tradicionais, como de calabresa e marguerita, o cardápio da Nino inclui churrasco, saladas, porções, guarnições e bebidas como vinho e cerveja.

A Pizzaria Nino está presente na capital mineira há mais de 42 anos iFood/Divulgação





Rua Coronel José Benjamim, 824 - Padre Eustáquio

(31) 3464-8085

@ninopizzaria

La Farina

Com duas unidades na cidade, a La Farina existe desde 1982, sendo uma das mais tradicionais da cidade. As pizzas, massas, carnes, porções, pratos variados tipicamente mineiros e petiscos integram o menu e podem ser para comer por delivery ou para retirada no local. Sabores de pizza como abobrinha com alho e parmesão, brócolis com alho desidratado, palmito à bolonhesa, toscana e berinjela ao alho com tomate seco conquistam o paladar do público.





A La Farina é referência no preparo com produtos frescos Instagram/Reprodução

Rua Pium-í, 339 - Cruzeiro

(31) 3225-3916

Rua Oscar Trompowsky, 684 - Gutierrez

(31) 3332-9723

@lafarinabh

Pizzaria Guarani

Bacon com milho, à moda com requeijão, portuguesa, carne de sol e lombo canadense são sabores disponíveis na Pizzaria Guarani, presente em BH desde 1984. A pizza da Guarani é conhecida pelo recheio caprichado e por ser preparada na hora para o cliente. A qualidade e quantidade de seus ingredientes conferem a cada pizza o mesmo padrão. O local fica aberto 24 horas por dia, com as opções de rodízio de pizza, caldos, petiscos e a la carte aos clientes.

A pizza de lombo canadense compõem o cardápio da Pizzaria Guarani Instagram/Reprodução

Avenida Cristiano Machado, 11940 - Juliana



Avenida Waldomiro Lobo, 1180 - Guarani

Avenida Waldomiro Lobo, 2150 - Heliópolis

(31) 3408-0000

@pizzariaguarani





