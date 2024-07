O 5 de julho é motivo de orgulho para quem é de Minas Gerais. A data celebra o Dia da Gastronomia Mineira. E como mineiro não dispensa uma comemoração, festividade, nada como prolongar a celebraão desta data.

Assim, nada como uma receita para homenagear a "Semana da gastronomia mineira". Aprenda a preparar arroz mineiro com costelinha, receita que a Água Doce preparou para destacar a data.

A receita

Arroz mineiro com costelinha

Ingredientes

1 kg de costelinha suína em pedaços

4 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 cubo de caldo de carne

5 xícaras de chá de água quente

1 folha de louro

200 gramas de bacon picado

1 cebola cortada em cubos

1 e 1/2 xícara de chá de arroz lavado e escorrido

Modo de preparo

Comece temperando a costelinha com metade do alho, o suco de limão, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Em uma panela de pressão em fogo alto, doure a costelinha aos poucos, depois adicione o caldo de carne já dissolvido na água quente, a folha de louro e feche a panela.

Cozinhe por 30 minutos, em fogo baixo, depois de iniciada a pressão e desligue. Escorra e reserve a água.

Em uma panela, refogue o bacon com a própria gordura, mexendo até dourar. Acrescente a outra metade do alho, a cebola e frite por dois minutos. Depois, despeje o arroz e frite por mais dois minutos. Acrescente a costelinha e a água do cozimento. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até o arroz amaciar e a água secar.

Desligue e deixe descansar por 10 minutos. Misture o cheiro-verde e despeje em uma travessa. Sirva como preferir.