Para ampliar e fortalecer a presença on-line, donos de pequenos negócios do segmento de alimentação, que atuam em Belo Horizonte, podem se inscrever até a próxima sexta-feira (12/07), no Acelera Digital. A iniciativa do Sebrae Minas irá apresentar ferramentas para melhorar a presença da empresa nas redes sociais. Interessados em participar devem se inscrever por meio de um formulário. As consultorias começam no dia 30 de julho.

Uma pesquisa do Sebrae Minas revelou que seis a cada 10 empresários investem recursos para ter mais êxito no mercado digital. Diante deste cenário, o Acelera Digital vai oferecer, durante um mês, 10 horas de consultorias on-line, com encontros individuais e coletivos para potencializar a divulgação do negócio, o engajamento e o aumento das vendas.

O analista do Sebrae Minas, Renato Lana, ressalta que para uma empresa se destacar no mercado e conquistar novos públicos, é indispensável a presença on-line. “Ao investir nas plataformas digitais, o negócio ganha visibilidade e maior conexão com o público. As redes sociais oferecem uma oportunidade de conhecer a opinião, necessidades e desejos dos clientes e, consequentemente, promover melhorias no negócio”.

Presença digital

Atualmente, a plataforma mais acessada pelos donos de pequenos negócios é o WhatsApp Business, citada por 76% dos entrevistados na pesquisa. Para 69%, o Instagram é a plataforma mais utilizada, enquanto o Facebook é o principal meio de venda apontado por 45% dos empresários.

A empreendedora de Belo Horizonte Cris Marques, especialista em chocolates finos, entendeu o poder da presença digital para os negócios durante a sua participação no Acelera Digital, em 2023. “O consultor me disse para sair um pouco da cozinha e assumir a gestão. Comecei a trabalhar o planejamento das postagens no meu Instagram de forma mais estratégica, com foco no mercado corporativo. Entendi que era o ambiente no qual tinha mais afinidade, e enxerguei a plataforma como o cliente. Durante este processo, conquistei duas parcerias”, destaca.

Empreendedora Cris Marques foi uma das participantes do Acelera Digital Sebrae Minas/Divulgação

Maior sobrevivência do negócio

A proporção de empresários que não fazem nenhuma capacitação é maior no grupo de empresas que fecham, segundo uma pesquisa realizada junto às participantes da 4ª turma do Elas na Gastronomia – Gestão Integrada, iniciativa do Sebrae Minas que estimula a representatividade feminina no comando dos negócios de alimentação fora do lar, e que contou com a presença de 30 empreendedoras.

Do ponto de vista qualitativo, entre os meses de abril e maio deste ano, período da capacitação, 79% dos negócios já estavam presentes no ambiente on-line, e com um aumento de quase 10% de ticket médio. O faturamento também cresceu cerca de 48%, saindo de uma média de R$ 18,6 mil para R$ 27,6 mil.

Entre essas empresárias participantes, a empreendedora Cris Marques conta que não perde a oportunidade de buscar ferramentas para melhorar o seu negócio. “Era preciso começar a dar mais atenção na parte financeira, como estoque, insumos, lucro e precificação. Aprendi que não devemos apenas ‘apagar incêndio’. É preciso planejamento”, reforça.

Serviço