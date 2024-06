Iniciativa do Sebrae oferece suporte empresarial e disponibiliza consultorias especializadas com chefs de cozinha

Para fomentar e dar suporte aos pequenos negócios do setor de alimentação fora do lar, o Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibirité, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, lança na próxima segunda-feira (24/6), o Programa Prepara Gastronomia.

O lançamento terá início às 14h, no Café Iluminário, com a apresentação do Programa. A iniciativa oferece suporte empresarial e disponibiliza consultorias especializadas com chefs de cozinha e estratégias e ferramentas gerenciais para ajudar os empreendedores a se prepararem para as novas demandas e adversidades do mercado.

Serão oferecidas 30 vagas e as capacitações vão ocorrer nos formatos on-line e presencial, na empresa do participante.

O analista do Sebrae Minas Raphael Oliveira reforça o compromisso da entidade no apoio aos empreendimentos, com melhoria da gestão, processos, redução de custos e inovação do setor em Ibirité. “O Prepara Gastronomia estimula as potencialidades dos negócios. É uma oportunidade que permite a criação de ações para desenvolver o território e alavancar o mercado na região”, afirma.

Interessados devem se inscrever no site da Sympla.

Programação



24/06 - Das 14h às 17h

Lançamento do Prepara Gastronomia



Gestão Integrada: Parte I – Workshop Diagnóstico

08/07 - Das 14h às 17h



Oficina prática: Atendimento Nota 10 para negócios de alimentação

Data e horário a definir



Gestão Integrada: Parte II – Consultoria Especializada na empresa



Temas: Finanças e marketing

Serviço