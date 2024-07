A pizza no Brasil tem grande variedade de recheios, tipos e formatos de massas – geralmente maiores, para consumo em grupos

A Decolar indica quatro destinos de viagem para os amantes da pizza, por ocasião do Dia Mundial da Pizza, comemorado em 10 de julho. Um dos pratos mais populares do mundo, e a combinação dos ingredientes variam de acordo com o país e região.

“Uma das principais tendências no turismo é a busca por novas experiências, o que inclui as viagens gastronômicas. Por meio da culinária, os viajantes também conseguem conhecer e apreciar a cultura local”, diz Daniela Araujo, diretora de produtos em destino da Decolar. “Recomendamos que os clientes façam o cadastro em nossos canais de vendas e ativem o alerta para receber informações sobre promoções e melhores condições de compra.”



Confira os destinos

Buenos Aires (Argentina)



A Argentina tem um estilo de pizza conhecido como bonaerense que se consagrou como um dos melhores do mundo por seu rico sabor, onde os ingredientes repousam sobre uma massa crocante com uma receita especial de molho de tomate e o queijo que transborda pelas beiradas. Quando visitar este destino, não deixe de experimentar a Pizzería Güerrín ou o El Cuartito.

Nápoles (Itália)



Este destino é conhecido como a capital da pizza. O prato foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultur (Unesco). Este tipo de pizza (também conhecida como Marguerita) é feita sobre massa básica, com ingredientes simples e frescos – molho de tomate natural, queijo muçarela, manjericão fresco e azeite de oliva.

Uma particularidade desse tipo de prato é que muitas vezes há mais molho do que queijo, o que costuma deixar a superfície da pizza úmida. Por esse motivo, as pizzas napolitanas geralmente são bem pequenas. Em Nápoles você pode visitar a Owap Pizzeria ou a Pizzeria Laezza.

Nova York (Estados Unidos)



A pizza ao estilo nova-iorquino tornou-se uma das mais populares do mundo. É feita de uma combinação de ingredientes em uma massa larga que pode ser dobrada sem se quebrar. Esta pizza tem a sua origem no início do século 20, quando alguns italianos se instalaram na cidade.

Entre os lugares emblemáticos onde você pode saborear o prato estão a East Village Pizza, a Bleecker Street Pizza, em Greenwich Village e a SottoCasa Pizzeria, na Lenox Avenue.

São Paulo (Brasil)



A pizza no Brasil tem grande variedade de recheios, tipos e formatos de massas – geralmente maiores, para consumo em grupos. Com ou sem borda, levam maior quantidade de ingredientes. As mais famosas são a muçarela, calabresa, margherita e portuguesa.

Surgiram, ao longo do tempo, algumas inovações nos recheios, como as pizzas que levam legumes e verduras, ou adaptação de pratos tradicionais ou regionais como a pizza de strogonoff e carne seca.

Em São Paulo, existem três pizzarias contempladas entre as melhores do mundo, segundo o “50 Top Pizza World 2023”: QT Pizza Bar, A Pizza da Mooca e a Leggera Pizza Napoletana.