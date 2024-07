O Nuúu Restaurante, no lobby do Novotel Savassi, promove o Festival de Caldos até o dia 30 de julho. Com receitas exclusivas e ingredientes selecionados, o chef Guilherme Melo preparou um cardápio especial que promete aquecer e surpreender os paladares dos clientes, nos horários de almoço e jantar.

A cada semana, o restaurante traz uma nova experiência gastronômica, convidando os clientes a retornarem para experimentar todas as opções oferecidas, em um ambiente moderno e aconchegante. “Preparamos um festival diversificado, com opções que vão desde os sabores tradicionais até combinações inovadoras. É uma oportunidade para os amantes da boa gastronomia desfrutarem de pratos cuidadosamente elaborados”, antecipa o chef Guilherme Melo.

Criatividade não falta ao chef e, entre as opções, chama a atenção o creme de couve-flor com bresaola de carne de sol. Uma combinação de ingredientes que surpreende: "O processo criativo geralmente ocorre quando não esperamos, mas podemos ter atitudes que o facilitem. Na cozinha, é fundamental conhecer e, até mesmo, 'entender' os sabores, de forma a conseguir contrastes e harmonias quando adicionamos sabores e texturas aos pratos".

Guilherme destaca que as referências também são inúmeras, pois hoje em dia é possível ter acesso em tempo real ao que ocorre em todo o mundo: "Dito isto, a ideia do creme de couve-flor com bresaola de carne de sol foi combinar um creme que trouxesse alguma neutralidade, mas também apresentasse o sabor da couve-flor juntamente com um produto de excelência produzido em Minas Gerais, que é a bresaola de carne de sol da charcuteria Sagrada Família. A bresaola se aproxima do creme com sua untuosidade e contrasta com o salgado da carne de sol", explica.

Minas com Ásia

Outra receita de dar água na boa é o creme de beterraba com muçarela fresca, linguiça “desfiada” e redução de mexerica. Uma inspiração e tanto: "Neste creme, a inspiração foi a cozinha do Sudeste Asiático, principalmente a tailandesa, porém, usando elementos presentes em nossa cozinha mineira, como a linguiça, a mexerica e o queijo. As cozinhas asiáticas conseguem unir diversos sabores em um só prato de forma surpreendente".

O chef explica que, neste creme, "temos o doce da beterraba, o salgado da linguiça, a acidez e o amargor na mexerica e também a acidez no queijo (que acabei optando por usar um boursin). As texturas são várias, o que também remete às cozinhas asiáticas. Cheguei a pensar em colocar amendoim nesta mistura, mas, ao experimentar, preferi o resultado do prato sem ele".

O calendário do festival

De 10 a 16 de julho



Dashi de cogumelos - R$ 36



Minestrone à mineira (com carne de sol e folhas mineiras) – R$ 36

De 17 a 23 de julho

Creme de beterraba com muçarela fresca, linguiça “desfiada” e redução de mexerica - R$ 38



Caldo de mandioca com costela bovina desfiada, taioba e farofa crocante - R$ 36

De 24 a 30 de julho

Seleção dos sabores mais apreciados

