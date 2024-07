Com plantações concentradas na América Central e Sul, África e Ásia, o cacau é o fruto responsável por um dos doces mais aclamados no mundo: o chocolate. E como o ingrediente conta com uma legião de fãs pelo globo, ele ganhou até uma data para chamar de sua. Por isso, neste domingo (07/07), conheça três lugares em Belo Horizonte que apostam em sugestões à base de chocolate para celebrar o seu dia. De milkshakes a cookies recheados, saiba o que comer para celebrar a data.



Milky Moo (@milkymoo)

São mais de oito criações exclusivas com o insumo na Milky Moo Tomás Rangel/Divulgação



Rede especializada em milkshakes, a Milky Moo aposta em uma linha de sabores que têm o ingrediente como estrela. Entre as mais de oito criações exclusivas, os best-sellers são o Milkshake Cacau (a partir de R$ 18), feito com sorvete de baunilha, brigadeiro e chocolate granulado. Outra aposta da marca para a data é o Milkshake Tempestade (a partir de R$ 18), com sorvete de baunilha, brigadeiro e brownie de chocolate.

A Milky Moo tem lojas nos shoppings BH, Minas, Via Shopping Barreiro, Del Rey, Estação BH, Cidade e Diamond Mall. Também dá para pedir pelo iFood.



American Cookies (@americancookiesbrasil)

Crookie: croissant recheado com massa de cookie red velvet e brigadeiro de leite Ninho American Cookies/Reprodução



Na rede especializada em cookies americanos, o chocolate é um dos ingredientes mais utilizados e aclamados. Para comemorar o Dia Mundial do Chocolate, a marca aposta em uma seleção de criações chocolatudas. Entre os cookies clássicos, está o Cookie Triplo Chocolate (a partir de R$ 13) – massa de cacau com pedaços de chocolate meio amargo. Já entre os cookies recheados, o destaque é o Cookie de Brigadeiro (a partir de R$ 15) – massa de baunilha com pedaços de chocolate meio amargo, recheio de doce de leite 100% artesanal e brigadeiro gourmet de chocolate meio amargo. Outra opção é o Crookie Nutella (R$ 30), mistura de croissant com cookie, produzido em parceria com a padaria artesanal Line Bakery – croissant recheado com massa de cookie clássico ao leite e Nutella, finalizado com mais massa de cookie.

A marca tem três lojas em Minas Gerais: BH (Barro Preto), Nova Lima (Vila da Serra) e Uberlândia (Pátio Sabiá). Se preferir, peça os cookies pelo delivery.

Até o restaurante japonês Sushiloko tem sobremesas à base de chocolate para celebrar o dia Sushiloko/Divulgação

A rede Sushiloko aposta em sobremesas à base de chocolate para celebrar o dia. Entre os destaques do cardápio, estão o Hot Banana com Chocolate (a partir R$ 8) – enrolado de banana com chocolate cremoso, empanado com canela e açúcar, finalizado com calda de chocolate e servido com sorvete de creme – e o Rolinho de Chocolate com Banana (a partir R$ 7) – rolinho primavera com recheio de chocolate com banana e servido com sorvete de creme.

Há cinco restaurantes da marca em Minas Gerais (Araguari, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e Unaí). Os pedidos podem ser feitos presencialmente ou por delivery.