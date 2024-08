Neste sábado (17/8), celebramos o Dia do Pão de Queijo, um símbolo da gastronomia mineira, que se espalhou por todo o país. Essa data especial, que homenageia um dos quitutes mais amados pelos brasileiros, é uma oportunidade para celebrar a tradição e a versatilidade da receita clássica. Do tradicional ao mais inovador, o pão de queijo conquista paladares de todas as idades e origens, reafirmando seu lugar de destaque na cultura culinária nacional.





Na vibrante cena gastronômica de São Paulo, onde a inovação culinária encontra raízes culturais profundas, surge uma criação que promete redefinir a experiência do tradicional pão de queijo. O "pão de queijo folhado" é uma invenção surpreendente, fruto da parceria entre Mário Santiago, um apaixonado chef mineiro, e Veronica Kim, confeiteira renomada e dona da By Kim Confeitaria, localizada no Bairro Santa Cecília, na capital paulista.

Mário Santiago está em São Paulo com o objetivo de levar os sabores de Minas para a capital paulista Marden Couto/Divulgação





Natural de Araújos, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, Mário carrega consigo uma profunda ligação sentimental com o quitute mineiro. "Tenho uma ligação mega afetiva com o pão de queijo, como todo mineiro do interior. Minha mãe, minha avó, minhas tias, todas eram super cozinheiras. Adorava ir à casa delas para comer pão de queijo. Cada uma tinha uma receita diferente, e isso me conectava muito com a minha história", compartilhou o chef, em entrevista ao Estado de Minas.





Apesar de já ser conhecido no ramo da gastronomia, Mário é formado em engenharia, mas abandonou a área de exatas para seguir sua paixão pela culinária em 2012, quando fundou a marca A Pão de Queijaria, em BH. Em 2018, ele vendeu sua parte da sociedade e foi rumo a São Paulo para estudar e realmente se tornar um chef, tendo passagens por cozinhas renomadas, como as dos restaurantes Mocotó e Maní, além de uma temporada no prestigiado Noma, na Dinamarca.

Mário hoje está em São Paulo com um novo objetivo: levar os sabores de Minas para a capital paulista.

Desafiado pela confeiteira





A ideia do pão de queijo folhado surgiu de uma provocação de Veronica Kim, que desejava incluir o pão de queijo em seu cardápio, mas com um toque inovador. "Veronica me desafiou a criar algo diferente. Uma das especialidades dela são os folhados, então ela sugeriu que uníssemos nossas habilidades para criar um pão de queijo folhado. No começo, achei a ideia maluca, mas logo vimos o potencial", explicou Mário.

O processo de desenvolvimento da receita foi uma verdadeira jornada. O primeiro teste foi um fracasso, resultando em algo que, nas palavras de Mário, "parecia uma pedra". No entanto, a combinação dos dons de ambos levou à criação de um produto único, que vem fazendo um sucesso enorme. A substituição do polvilho doce pelo azedo, a escolha do queijo Canastra, conhecido por sua excelência em pão de queijo, e a adição de manteiga para garantir a textura perfeita do folhado foram alguns dos ajustes cruciais.









"Quando finalmente acertamos, sabíamos que tínhamos algo especial em mãos. Ele tem o gostinho clássico do pão de queijo, mas com a crocância do folhado. É realmente uma fusão dos dois elementos, algo muito legal", celebrou Mário.

Homenagem ao ícone mineiro





Para o chef, o pão de queijo é mais do que apenas um quitute. Ele é um símbolo da cultura mineira, algo que conecta as pessoas às suas raízes. "O pão de queijo é talvez o item mais icônico da gastronomia mineira. Aqui em São Paulo, quando se fala de Minas Gerais, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é o pão de queijo. Transformá-lo com técnica, cuidado e respeito é uma forma de elevá-lo e homenageá-lo", afirmou o chef.





A receita de pão de queijo folhado é uma prova de que é possível modernizar tradições sem perder suas raízes. Como Mário ressalta, "nosso passado é importantíssimo, mas criar coisas novas em cima dele é a maior forma de homenagem que podemos fazer a Minas". E assim, o pão de queijo folhado da By Kim não só celebra a cultura mineira, mas também abre novas possibilidades para a valorização da culinária de Minas em São Paulo.

