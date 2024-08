Ouro Preto - Sabores muitos especiais preencheram, neste domingo (18/8), todos os espaços em Santo Antônio do Salto, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Unindo mãos talentosas, conhecimento e “bom gosto”, o distrito recebeu moradores e visitantes durante o 20º Festival de Cultura e Culinária Típica. Entusiasmada, a coordenadora do evento, Heloísa de Fátima Moutinho, conta que ele conjuga desenvolvimento e distribuição de renda, apresentando comidas tradicionais locais.

Distante 35 quilômetros da sede municipal e com cerca de 3 mil habitantes, Santo Antônio do Salto vale o passeio, ainda mais para saborear pratos preparados com carinho e o tempero da hospitalidade. Nas charmosas barracas (feitas de bambu e cobertura de pita) dos 15 expositores, o visitante encontrava bambá de couve, umbigo de banana, ora-pro-nóbis com costelinha, tutu de feijão com carne de panela e frango com quiabo, entre outras iguarias. Para completar a refeição, doces variados e tortas. Na Praça Santo Antônio, enfeitada com fitas coloridas, também estavam em cena barracas de artesanato e bebidas.

Repetindo o almoço "de dar água na boca", a estudante Andressa Silva Pereira elogiou a culinária, as tradições de Santo Antônio do Alto e a cultura local. Moradora de Betim, na Grande BH, ela foi em excursão com as amigas Miriã Romualdo e Bianca Kronemberg, ambas fisioterapeutas. De Contagem, na Grande BH, os amigos Lucas Mazock, comerciante, e Hélio Carvalho, agente de segurança degustaram o tutu com carne de panela e o tropeiro.

A estudante Andressa Silva Pereira (à esquerda), de Betim, se reuniu com amigos no Festival em Santo Antônio do Salto Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Evento pioneiro

Segundo as integrantes da Associação de Mulheres Empreendedoras de Santo Antônio do Salto (Ames), o Festival de Cultura e Culinária Típica de Santo Antônio do Salto foi o primeiro nessa modalidade em Ouro Preto, dando origem a vários outros que também fazem parte do calendário de eventos do município.

No encerramento do festival, houve uma homenagem ao jornal Estado de Minas. “Foi o primeiro veículo de comunicação a divulgar nosso festival, e, por isso, somos muitos gratos”, disse Heloísa. Antes, na programação musical, os participantes curtiram apresentação de Luan da Flauta, Luíza do Forró e banda Maria Filó.

Premiação

Na premiação dos pratos, ficou em primeiro lugar o mamão com costelinha, preparado por Heloísa Moutinho. Em segundo, mingau de couve; em terceiro, carne de panela com tutu; em quarto, doce de abóbora; e, em quinto, umbigo de banana.



Heloisa Moutinho venceu o concurso com o prato de mamão refogado com costelinha de porco Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Natureza exuberante

Santo Antônio do Salto se destaca pela exuberante natureza com cânions, matas, rios e cachoeiras, atrativos para o turismo ecológico e de aventura. Os sabores vêm das hortas orgânicas, da qualidade dos ingredientes, do poder dos fogões a lenha e das panelas de pedra, bem como da habilidade das mãos que cultivam e preparam os mais festejados e autênticos pratos da gastronomia ouro-pretana.

Conforme pesquisas, a formação da localidade remete ao fim do século 18, durante a exploração do ouro. A ocupação das áreas, que hoje compõem o distrito, ocorreu ao pé da Serra das Lavras Novas, entre as margens do Rio Maynarte e de seu afluente Ribeirão dos Prazeres.

Já pela tradição oral, a toponímia do distrito está ligada ao rio que corta seus domínios, sendo esse o último ponto "para se saltar a torrente em acesso à Fazenda Bandeiras, assim como, aos arraiais de Piranga e de Catas Altas". A denominação também pode se referir à altura de sua principal cachoeira, que contém "um grande salto".