Uma ótima oportunidade para quem deseja explorar a rica culinária mineira. Até o dia 30 de agosto, o Festival Gastronômico da Raiz ao Prato, que destaca a identidade cultural do município de Santana do Riacho, na Serra do Cipó, Região Central de Minas Gerais, recebe moradores e visitantes com pratos de dar água na boca.

O festival surgiu de uma demanda do plano de turismo do município para realizar um evento de gastronomia na época de baixa temporada. Renata Soares, organizadora do evento, explica a origem do nome: “Todos os pratos são feitos com os produtos dos produtores rurais da região. Esse ano, a gente escolheu o tema milho e mandioca, porque eles foram estabelecidos como patrimônio material da cozinha mineira”.





'Surpresa para Marília': sobremesa do Docipó Café com creme de milho, goiaba em calda, crocante de castanha e calda de capim-limão e alecrim Débora Drumond/Divulgação

Entre os 35 restaurantes participantes, o restaurante Mangiare apresenta um escondidinho de ora-pro-nóbis, com uma base de mandioca e o próprio ora-pro-nóbis, combinados com creme de leite e queijo local, promovendo uma sensação nostálgica ao consumidor. Enquanto isso, o Docipó Café apresenta o "Surpresa para Marília", uma sobremesa feita com creme de milho, goiaba em calda, crocante de castanha e calda de capim-limão e alecrim.

O Restaurante Carro de Boi apresenta um rocambole de carne seca desfiada ao molho bechamel e uma pamonha mineira recheada com muçarela Débora Drumond/Divulgação

Já o recém-inaugurado Bistrô Café da Serra serve ao público o "Nhoque Raiz", feito com nhoque de milho verde e mandioca com costela bovina e queijo do Serro gratinado.

Bar de estufa, filas e torresmo: o sucesso da comida mineira nas Olimpíadas

Votação popular

O festival é interativo e valoriza a opinião dos visitantes. Os restaurantes participantes têm um banner fixado e alguns QR Codes nas mesas para o cliente avaliar os pratos em três categorias: apresentação, sabor e originalidade.

No encerramento, na praça da Serra do Cipó, os bares e restaurantes serão premiados por categoria, de acordo com a decisão do júri popular. A programação do último dia do festival incluirá uma cozinha de drinques, barraquinhas dos restaurantes e atrações musicais, como Tonny Ribas, Música do Mercadinho Tá Caindo Fulô, Samba de Senzala, entre outros.









O Chapa-RRal's apresenta um bobó de camarão ao toque mineiro Débora Drumond/Divulgação

Conheça os restaurantes e pratos participantes

Restaurante Carro de Boi - Rocambole de mandioca e pamonha mineira

Bistrô Bon Appetit - Ravióli de mandioca com recheio de creme de milho



Bistrô Lapinha - Mousseline de milho verde com frango em molho caipira



Mercado Artesanal - Tapioca recheada com carne desfiada, queijo, sementes de chia e tomates frescos

Madalena Hamburgueria - Hambúrguer Artesanal

Café Jardim - Creme de milho

Nosso Quintal Cipó - Tirinhas de canjiquinha com purê de mandioca

Taberna Carumbé - Pão de queijo recheado com linguiça defumada e vinagrete de milho verde



Cumbucas da Pitucha - Tapioca mineira



Quilombos Bar - Bolinho de carne de panela, bolinho de ora-pro-nóbis e bolinho de antepasto de berinjela



Feito a Mão Burguer - Hambúrguer de milho verde



Bistrô Café da Serra - Nhoque de milho verde e mandioca com costela bovina e queijo do Serro



Bistrô Mineiro - Escondidinho de mandioca com ragu de costela



Restaurante Costelão Mineiro - Costela assada no fogo de chão com mandioca na manteiga de garrafa

Bar do Sossego - Fubá suado com ovo, linguiça e torresmo

Vendinha - Carne de lata com tirinhas de polenta fritas

CHAPA-RRAL'S Restaurante - Bobó de camarão ao toque mineiro com requeijão cremoso, chips de provolone e farofa de flocos



Restaurante Donana - Sobrecoxa desossada assada na brasa sobre musselina de canjiquinha acompanhada de farofa



Brutus Espeteria - Parmegiana de tilápia com purê de mandioca



Docipó Café - Creme de milho sobre goiaba em calda com castanha e calda de capim-limão



Girafa de Sapato Bistrô - Bacalhau grelhado sobre a cama de purê de mandioca e broa de milho

Cipó Gastrô / Pastelão da Jana - Pastel de carne seca com creme de mandioca, queijo com creme de milho e frango

Restaurante Mangiare - Escondidinho de ora-pro-nóbis

Celeiro Caipira - Fubá suado



SushiNatu Culinária Oriental - Takaka japonês

Espeteria Rota Mg10 - Espeto de mandioca recheado com carne seca, creme de milho e Doritos artesanal

Filomena Bistrô - Angu de milho verde servidos com rabada, costela, frango caipira, camarão e cogumelos



Restaurante Coqueiros - Costelinha com flor de milho e angu de milho d'água



Venda do Zeca - Bolinho de mandioca com bacon e muçarela acompanhado de creme de milho

Casulo Risoteria e Gelateria - Gelato de broa de milho defumado com alecrim do campo e caramelo de café

Tapiadas - Bolinho de mandioca especial acompanhado de molho de milho com manjericão

Pousada e Restaurante da Tica - Frango caipira com quiabo, angu e milho verde

Cantina Baianêra - Baianêra





Serviço

Festival Gastronômico da Raiz ao Prato

Local: Serra do Cipó

Data: até 30 de agosto

Festa de encerramento: 31 de agosto

Informações: @festivalgastroraizaoprato

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino