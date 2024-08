Quando se pensa na gastronomia mineira, poucos sabores retratam tanta nostalgia e afeto quanto os doces. Enraizados em receitas que passam de geração para geração, essas iguarias, como goiabada, doce de leite e pé de moleque, são uma celebração do sabor caseiro e da simplicidade. Com uma história relacionada aos doces que tem mais de 60 anos, a ex-BBB e vencedora do programa No Limite Paula Amorim assumiu parte dos negócios de família na fábrica de doces Segredos da Fazenda, que fica em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Minha avó fazia doces em casa para o meu avô vender em um bar que ele tinha, que era meio mercearia também. Ele viu que aquilo ali era um negócio rentável e que não dava tanto problema quanto o bar, então fechou tudo e transformou o lote que eles tinham numa pequena indústria. Depois, eles tiveram três filhos e todos trabalham com doce, inclusive o meu pai, que deu sequência a essa história. Hoje a gente tem uma indústria em Betim, não é só uma loja. A gente produz mesmo, transforma a matéria-prima em doce”, relata Paula, que assumiu como diretora de marketing.

Paula Amorim assumiu parte dos negócios de família na fábrica de doces Segredos da Fazenda/Divulgação

A ex-BBB continua: “Comecei a trabalhar com meu pai faz muito tempo, desde que eu parei de jogar vôlei como atleta profissional, fiz faculdade e começamos a trabalhar juntos. Trabalhava no setor financeiro diariamente, vivia na empresa, até que entrei no Big Brother e vim morar em São Paulo.”



A partir desse momento, ela se afastou da empresa familiar e começou a se envolver mais com a internet. Nesse meio tempo, entendeu que a necessidade de modernizar a cara da empresa era urgente: “A gente precisava trazer a empresa para a rede, tanto para o Instagram, TikTok e Facebook. Atualmente, temos uma agência cuidando disso junto comigo no marketing, com pessoas cuidando da rede para dar o suporte para os clientes que vão conhecer a empresa por lá”.

A maioria dos produtos são doces cremosos, como o doce de leite Segredos da Fazenda/Divulgação

Um abraço ao comer

"A ideia de trazer a empresa para a rede social e dar uma cara para ela, para as pessoas saberem que é uma marca minha, é para aproximar do público, porque, apesar de ser uma empresa muito antiga, consolidada, a gente não tem esse vínculo com o consumidor final, estamos começando a criar agora. É um trabalho de passo a passo, aos poucos, entendendo como funciona melhor na internet, mostrando o conceito que já existe na nossa empresa, que é o aconchego, o carinho, a tradição de Minas e os produtos feitos com a melhor matéria-prima. Tomamos muito cuidado para ser um produto que a pessoa queira comer de novo, que parece que você recebe um abraço quando come. Fica nostálgico, lembra do avô, da avó, de momentos gostosos em família. É isso que a gente quer trazer para as redes, para as pessoas sentirem isso", diz.

O pé de moleque é feito só com rapadura e amendoim Segredos da Fazenda/Divulgação

A Segredos da Fazenda tem uma linha dos doces de leite, que são saborosos e leves, as cocadas branca e morena e o brigadeiro, que atinge o paladar dos mais jovens, que não buscam tanto o tradicional.

Além disso, os doces de frutas, como o de goiabada cascão, que vem com pedaços de goiaba, abóbora com coco, mamão ralado, abacaxi, abóbora e figo em calda, e o pé de moleque, que é em cubinhos, feito só com rapadura e amendoim, perfeito para servir com um cafezinho mineiro.







Paula finaliza: "Além de ser uma comida que conforta, a proposta é ser um produto de qualidade. Acho que, se o doce não for bom, a gente não repete, nunca mais compra. Então, mantemos uma receita com pouco açúcar, com bastante matéria-prima de qualidade e alguns processos dentro da empresa ainda artesanais para não perder a característica do produto. A nossa ideia é que a pessoa coma e queira repetir, que pense ‘vale a pena comer esse doce, além de me trazer uma lembrança boa é muito saboroso’".





Segredos da Fazenda

