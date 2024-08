As exibições ocorrem aos domingos, sempre às 19h30, com reprises às segundas às 03h15 e 13h15; e sábados às 13h

Estreia, neste domingo (11/8), às 19h30, no canal de televisão por assinatura GNT, o programa “Coisas Daqui", apresentado pelo chef mineiro Felipe Rameh. Ao todo serão exibidos oito episódios, que apresentarão os bastidores, segredos, histórias e os personagens por trás da produção de diversos alimentos típicos da culinária mineira.





Cada episódio da série aborda o universo de uma especiaria, apresentando curiosidades, costumes e tradições que envolvem sua produção de forma artesanal. Mas, para além dos sabores característicos de Minas, como goiabada, queijo Canastra, jabuticaba, fubá, verduras, quitandas, linguiça e quiabo, o programa foca nos moradores locais envolvidos no ofício culinário dessas iguarias típicas, suas histórias de vida e costumes familiares.





“Coisas Daqui” marca o retorno de Felipe Rameh ao GNT. Há 20 anos, ele chegou a fazer duas temporadas do programa “Mesa para Dois”, com Alex Atala, com quem trabalhava na época. “As expectativas são ótimas, estamos muito felizes. Até então o conteúdo estava disponível apenas na GloboPlay e Globo Minas. O GNT já tem o foco em cozinha e gastronomia, então acho que vamos falar com um público bacana. É bom para Minas, para a cultura mineira e para os produtores”, afirma o chef.

Para a roteirista Ana Abreu, o projeto é uma reverência à comida mineira. “É uma das mais deliciosas e importantes do Brasil. É também uma homenagem às pessoas por trás da produção dessas comidas e suas histórias”, diz. Para ela, um produto como esse, de caráter documental, nasce com a preocupação de retratar não apenas as pessoas envolvidas na produção dos alimentos, como também as heranças e ancestralidades que fazem parte desses processos.





“Para além de fazer receita, nós falamos muito sobre o modo de estar no mundo, cultura local, modos de fazer, relação das pessoas com a comida, a origem dos ingredientes e as paisagens. Isso conversa bem com a identidade do canal”, destaca Felipe.

Em um dos episódios da série, Rameh conta, foi gravado no Quilombo dos Arturos, com o tema “Quitandas Mineiras”. “Não tem como estarmos em um quilombo e não falarmos sobre a vida e culturas delas. A comida está integrada em um contexto histórico, e é só um pretexto para nos aprofundarmos nessas histórias ”, reitera.

O chef de cozinha Felipe Rameh, nasceu em Muriaé, na Zona da Mata, e possui uma trajetória consolidada na gastronomia, com atuação em restaurantes conceituados no Brasil e no exterior. Apaixonado pela pesquisa e pelo universo da produção artesanal, ele se dedica na produção de conteúdo como forma de alertar para a importância de valorizar a boa alimentação e também o pequeno produtor.





Minas ocupando espaço

Durante as expedições, a equipe do “Coisas Daqui” percorreu algumas regiões de Minas Gerais em busca das pessoas que se dedicam ao ofício. A partir de conversas com produtores locais, seus parentes, vizinhos e funcionários, e experimentações, a série é como um guia pelos sabores artesanais.





Além disso, o chef e seus convidados ainda preparam pratos utilizando as iguarias apresentadas em cada edição. Todas as receitas apresentadas ficam disponíveis no site: www.receitas.com.





“A maior parte dos conteúdos existentes acabam restritos a cozinha, ingredientes e técnica. Isso é ótimo e desperta o interesse das pessoas. Mas acho que existe tanta riqueza por trás das receitas, tanta gente envolvida em uma cadeia humanizada. O Coisas mostra o que existe antes do ingrediente chegar em nossas mãos”, diz Felipe.

Ele ainda enfatiza a importância da presença de Minas nos canais de gastronomia, uma vez que grande parte dos conteúdos é produzida no eixo Rio-São Paulo. “É importante ocuparmos este espaço, temos muita coisa boa para dizer”, conclui.





Confira a sinopse dos primeiros episódios:

11/08 -Episódio 1 – GOIABADA (SÃO BARTOLOMEU)

Neste episódio, Felipe Rameh visita a casa de Pia Chaves, ouve suas histórias e conhece a técnica de preparo da goiabada. Felipe se depara com tachos enormes de cobre com massa de goiabada, que são fervidos numa fornalha de lenha por mais de três horas e necessitam de uma pessoa que fique mexendo a mistura sem parar. O doce fabricado lá virou Patrimônio Imaterial de Ouro Preto, atrai turistas e movimenta a economia da cidade, principalmente em época de feiras e festivais, como a Festa da Goiaba.

18/08-Episódio 2 – QUEIJO CANASTRA (SÃO ROQUE DE MINAS / SERRA DA CANASTRA)

Há mais de 200 anos, a tradição portuguesa de produzir queijos chegou à região da Serra da Canastra, no oeste de Minas Gerais. De forma artesanal, as famílias de lá foram aperfeiçoando e abrasileirando a produção de queijo, que encontrou no território, condições particulares responsáveis pelo surgimento de um produto de sabor único: o Queijo Canastra. Felipe vai acompanhar a rotina da família da Bruna, que fica em São Roque de Minas, e todo o processo de produção do queijo. Na cozinha da fazenda, ele mostra como pode ser simples e delicioso consumir um queijo tradicional tipicamente mineiro, numa receita de purê de batata.

25/08 - Episódio 3 – JABUTICABA (SABARÁ)

A jabuticaba não pode faltar na cozinha de dona Iara, responsável pelas receitas do Restaurante Alambique & Armazém Jotapê. Em suas mãos, o “Ouro Negro de Sabará” vira receitas incríveis e premiadas. Neste episódio, Felipe Rameh visita dona Iara, seu restaurante e conhece seus parentes, todos dedicados ao empreendimento familiar. A jabuticaba movimenta tanto a economia da região que existe até uma lei que incentiva moradores a plantarem e a conservarem jabuticabeiras em seu território. No restaurante Felipe vai preparar uma receita deliciosa de torta de queijo com vários dos produtos feitos com jabuticaba.

01/09 - Episódio 4 – FUBÁ DE MOINHO D’ÁGUA (Itabirito)

Na propriedade do Rodrigo, localizada na cidade de Itabirito, se produz fubá no moinho d’água. Esse tipo de moinho usa da energia cinética da água para mover uma estrutura de madeira conectada a uma pedra pesada, que mói o milho transformando-o em fubá. No episódio, Felipe também conhece a dona Conceição. Além de ser uma cozinheira de mão cheia, ela também é uma grande conhecedora da produção de pastel de angu, que é uma iguaria da região.

08/09 - Episódio 5 – VERDURAS (Igarapé e São Joaquim de Bicas)

O apresentador visita dois municípios vizinhos da capital mineira – Igarapé e São Joaquim de Bicas – que se destacam pelas casas com quintais recheados de verduras. Para começar a falar dos vegetais, Felipe visita a Beth dos Licores, dona de um quintal todo produzido e cuidado por ela mesma. Acompanhado por Beth, Felipe vai à casa de Lilia, para conhecer sua plantação de chuchu, onde várias verduras crescem debaixo das parreiras. Na cozinha, os dois transformam uma verdura num “torresmo vegetal”.

Serviço:

As exibições ocorrem aos domingos, sempre às 19h30, com reprises às segundas às 03h15 e 13h15; e sábados às 13h.

Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa