São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, celebra entre os dias 19 e 21 de abril, a XXVII Cultural da Goiaba. O evento tem vasta programação e promete valorizar a produção artesanal de um dos doces mais famosos de Minas Gerais.

A festa, tradicional no município, vai oferecer uma feira de comidas típicas feitas com a goiaba e também a venda da fruta in natura e intervenções artísticas, onde participam doceiras e produtores locais.

Conhecido como “Doce pedaço de Ouro Preto”, devido à produção artesanal da famosa goiabada cascão e outros doces mineiros, a festa acontece há 31 anos em São Bartolomeu.

"A Festa da Goiaba é onde comemoramos a boa safra do fruto e dos doces, comercializamos nossa produção, colaborando com a sustentabilidade de mais de 20 pequenos negócios familiares, mas é acima de tudo onde reafirmamos nossa cultura doceira e deixamos o registro de nosso trabalho para as gerações futuras”, celebra a vice-presidente da Associação dos Doceiros (ADAF) e motivadora da festa, Pia Chaves.

Dentre as atrações da programação gratuita estão a feitura dos doces ao vivo, exposição cultural, teatro, oficinas de gastronomia adulto e infantil com a temática da goiaba, shows com grupos e bandas regionais, além da tradicional feira onde são comercializados doces, molhos, geleias, acrescenta doces em barra, cristalizados, em calda, licores, vinho de jabuticaba, cosméticos naturais, artesanatos locais, quitandas e muito mais.

Além disso, ao longo do evento, também serão dispostas barracas de comidas típicas como o pastel de feira, o famoso pastel de angu mineiro, caldos e o Tropeiro da ADAF. Todos os produtos vendidos são destinados a arrecadar fundos para a associação dos doceiros e manter a festa anualmente.

A edição deste ano também celebra os 16 anos do registro da Arte Doceira como Patrimônio Cultural e Imaterial de Ouro Preto, no livro se Registro de Saberes e Cultura. "Nós da associação reunimos em um inventário, as famílias que produziam doces com mais de 200 anos de história. Esse registro foi uma alavanca para fortalecer a tradição. Hoje nós temos 15 doceiros fazendo parte da ADAF".

Os efeitos da festa nos doceiros

Por meio deste movimento, Pia Chaves conta que os resultados também foram positivos para os produtores. "Os doces que antes eram feitos para a economia local e para alimentar os filhos, ganharam tradição, cultura, arte e história. Os doceiros se sentiram importantes".

Graças a associação, eles também começaram a receber muitos convites para eventos e feiras gastronômicas.

Confira a lista de alguns dos doces comercializados na festa

Doces em barra: cidra, mamão, banana, marmelada; cristalizados: laranja, figo, limão, abacaxi

Em calda: laranja, goiaba, limão, figo, mamão, cidra

Geleias: goiaba, jabuticaba, de rosas, pimenta

Tradicionais: doce de leite com leite da roça, goiabada mole, goiabada cascão, goiabada em barra

Licor e vinho de jabuticaba

Cosméticos naturais e veganos: sabonetes, cremes, shampoos em barra

Artesanatos locais: bolsas, colchas, almofadas e outros itens em patchwork, estandartes em tecido e fitas

Programação completa:

DIA 19 | Sexta-feira

17h/ Abertura Oficial com autoridades, doceiras e produtores locais

18h Início da Programação cultural

21h Início dos shows

22h Último show da noite

DIA 20 | Sábado

10h/ Abertura da Feira de Doceiras e Produtores Locais e Oficina gastronomia Infantil

12h/ Início da Programação Cultural e abertura dos Shows

22h Último show da noite

DIA 21 | Domingo

10h/ Abertura da Feira de Doceiras e Produtores Locais e Oficina gastronomia adulto

12h/ Início dos Shows

16h Último show do dia



Serviço

Quando: 19 a 21 de abril

Sexta: de 18 às 22h | Sáado de 12 às 22h | Domingo de 12 às 21h

Local: R. do Carmo, Distrito de São Bartolomeu, Ouro Preto - MG

Informações: @festadagoiabasaobartolomeu