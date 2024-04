A proposta do 'The Twelve Beers' é beber doze cervejas artesanais diferentes em 12 bares diferentes

Visualize a experiência de saborear doze cervejas diferentes, cada uma em um bar diferente. Essa é a proposta do “The Twelve Beers”: beber doze cervejas artesanais em doze bares, tudo em um só dia. O evento proporciona aos participantes redescobrir a cidade sob uma nova perspectiva, explorando a gastronomia da capital dos bares, por meio de passeios turísticos a pé. Criado em 2016, em Curitiba, o projeto acontece pela primeira vez em BH, do dia 17 a 19 de maio. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (11/4).

O organizador do evento, Haroldo Rocha, conta que a ideia veio do filme inglês "Heróis da Ressaca", no qual um grupo de amigos se junta, em uma maratona de bebedeira épica em vários bares diferentes, e conforme seguem seu caminho para o destino final, uma batalha pela humanidade emerge. "Isso é mais ou menos o que acontece no The Twelve Beers, depois da quinta cerveja coisas inesperadas começam a acontecer", conta Rocha.

Ao contrário de ser realizado em um único local, o evento se espalha por diferentes bares, todos a uma distância "caminhável", localizados na Savassi, e cada um recebe uma cerveja. "As doze cervejas não estão lá, elas são colocadas só para o evento. Eu seleciono apenas as artesanais, priorizo as cervejarias locais, e escolho uma variedade de estilos e teores alcoólicos", explica Rocha.

O projeto “The Twelve Beers” é uma experiência mista composta por quatro eventos distintos. Inicia-se com o “Warming Up”, na sexta-feira à noite. O evento principal, que empresta seu nome ao projeto, “The Twelve Beers”, ocorre no sábado, proporcionando um dia inteiro de atividades. Finalmente, para aqueles que ainda possuem o espírito aventureiro, o “Heróis da Ressaca” acontece no domingo pela manhã. Além disso, ainda tem “O Inesperado Acontece!”, uma celebração exclusiva que ocorrerá simultaneamente ao evento principal.



Os ingressos podem ser adquiridos no site, no valor de R$ 297,00, que pode ser pago por cartão de crédito em até 6x e por pix. "Se a quantidade de doze cervejas parecer excessiva, é possível dividir um único ingresso e compartilhar as cervejas com outra pessoa".



Veja como funcionam os eventos:

“Warming Up”

Na sexta-feira, dia 17 de maio, ocorre a entrega dos kits aos participantes., que incluem um mapa, uma caneca de acrílico de 300ml, e doze “tickets”, cada um proporcionando uma cerveja distinta. Ao invés de seguir um roteiro pré-estabelecido, os participantes recebem os detalhes das cervejas, bares e estabelecimentos participantes, permitindo que cada um crie seu próprio roteiro.



Adicionalmente, o kit contém uma taça de vidro personalizada e numerada para colecionar. "Nós a entregamos já cheia de cerveja". Haroldo destaca que na sexta, a entrada é gratuita. "A compra do ingresso para o The Twelve Beers não é um pré-requisito para participar do “Warming Up”.



The Twelve Beers

Equipado com um mapa, uma caneca e 12 “tickets, uma cerveja artesanal, cuidadosamente elaborada, aguarda os amantes da bebida para uma jornada etílica.



"Sábado é o dia de tomar as doze cervejas, e começa quando o primeiro bar abre. As pessoas são livres para seguir o trajeto que quiserem". No mapa é informado o horário de funcionamento de cada estabelecimento, qual cerveja está em cada bar, as especificações da bebida, como o teor alcoólico e sabor, além de um enigma. "Quando você descobre esse enigma, ele te leva a um 13° bar, onde haverá uma festa, que começa às 16h20", anuncia Rocha. Essa celebração única que se desdobra no evento já existente, é “O Inesperado Acontece”.

Os participantes recebem um mapa detalhado com as cervejas e bares e estabelecimentos participantes Divulgação

O Inesperado Acontece

Este evento distinto, repleto de música, cerveja adicional e várias outras atrações, tem a duração de apenas duas horas. O local do evento é mantido em segredo, e para descobrir a localização, os participantes devem resolver um enigma, como uma espécie de "caça ao tesouro", onde o prêmio final são duas cervejas adicionais.

No entanto, o organizador ressalta que apenas os compradores do primeiro lote de ingressos receberão acesso a “O Inesperado Acontece”.



Heróis da Ressaca

Para aqueles que uma dúzia de cervejas é apenas o começo, o último dia espera os aventureiros para o “Heróis da Ressaca”. No domingo pela manhã os destemidos se reúnem para compartilhar suas aventuras, sejam elas inteiramente verídicas ou não, enquanto desfrutam de mais cerveja. "Quem consegue chegar lá ganha uma medalha de herói e a cortesia adicional de dois barris de cerveja “TAP Aberto”. Os convidados podem encher suas canecas à vontade até que os barris estejam vazios", afirma Haroldo Rocha.



Veja quais são os doze bares:

-Olec

-Estação Krug Bier

-Laicos

-Ofiice BrewPub

-Green House - Octopus

-Savá

-Bardon

-Astucia

-Capapreta

-Santo Boteco

-Stadt Javer

-Craft Station

