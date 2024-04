A 13ª edição do Festival da Goiaba acontece de hoje (4/4) a domingo (7/4), na praça Prefeito Milton Gonçalves dos Santos, em Rio Acima, Região Metropolitana de BH. A festa, tradicional em Minas Gerais, vai reunir gastronomia, comércio de produtos feitos a partir da fruta, e atrações musicais para moradores e visitantes. Entre os destaques da edição estão os cantores Felipe Araújo, Xande de Pilares e a dupla Cezar Menotti e Fabiano. A expectativa é receber 40 mil pessoas durante todo o evento.

Nos quatro dias de festa, serão instaladas 50 barracas com a fruta, doces, licores, bolos, geleias, sorvetes e até ketchup feitos com goiaba, além de cervejas e muito artesanato. "Este ano os destaques do cardápio são o Pastel de Santo Antônio, patrimônio imaterial do município, e o Pastel Romeu e Julieta", aponta a secretária municipal de Turismo e Cultura de Rio Acima, Patrícia Pimenta.

Haverá também aulas de gastronomia e o concurso “Goiaba, Sabores e Aromas”, que irá eleger os melhores doces, salgados e bebidas feitos com a fruta. Segunda a secretária, estima-se que já foram produzidos cerca de uma tonelada só de doces.





A produção e colheita da fruta

Patrícia explica que Rio Acima é rico possui muitos pés de goiaba. "O fruto orgânico é colhido nos campos e utilizados há anos pelas famílias para a produção de doces. São receitas passadas de geração em geração".



Durante o festival, a Prefeitura de Rio Acima promoverá também uma ação de valorização do meio ambiente e da sustentabilidade, com a distribuição de duas mil mudas de goiabeira, ajudando a promover a manutenção da flora ribeirinha e a continuidade de alta produtividade do fruto.

Confira as opções do cardápio:

- Churros Goiabinha

- A Traição da Julieta

- O Rolo da Goiabinha

- Gim Guava

- Felicidade no Pote

- Borbulhas de Goiaba

- Pudim Romeu e Julieta

- Sobremesa Gelada de Goiaba

- Uai Sô é um Trem de Goiaba

- Goiabada Piamontese Uai

- Doce Tradição Mineira

- Tem GoiAPA na Chopeira

- Cheesecake de Goiaba

- Porquin Sô Mineiro

-Goiabinha Queimada

- BatiGoiaba

- Cone Trufado Romeu e Julieta

- Costelinha a Moda Chico Rosa

- Risole Romeu e Julieta

- Caip Goiaba

- Arroz de Costela com crocante de goiaba

- Romance na Brasa

- Goiacone

- Rocambole Chica Donna

- Prestígio de Goiaba

- Amor e Sabor em Novos Tempos

- Fino Sabor

- Delícias de Rio Acima

- Rocambole Acima do Rio

- Pastel de Santo Antônio

- Pipoca Doce Romeu e Julieta

Movimento econômico

O evento é considerado uma oportunidade para geração de renda e trabalho. Nas edições anteriores, segundo os organizadores, estima-se que cada barraca faturou cerca de R$ 20 mil durante a festa.

Para esta edição, a expectativa é gerar mais de 200 empregos temporários diretos, e trazer um retorno de R$ 6 milhões deixados na cidade pelos participantes da festa, com movimentação do comércio, dos serviços de turismo e lazer, além dos hotéis. "O retorno para a economia local é muito grande. Por exemplo, todas as nossas pousadas já estão superlotadas, os restaurantes já estão trabalhando, tudo é movimentado em prol do festival", ressalta Patrícia.



Diferenciais da 13ª edição

Neste ano, o evento começa mais cedo no sábado, ao meio-dia. A secretária afirma que uma praça de alimentação espera o público para um almoço. "Nós convidamos a todos para irem almoçar no evento, e em seguida, participar da "Tardezinha da Goiaba", com rodas de samba". Já no domingo, terá um café da manhã com os expositores.



Confira a programação musical

Dia 4 de abril, quinta

20:00 Junior e Warley

22:00 Felipe Hott

0:00 Rick e Nogueira

Dia 5 de abril, sexta

20:00 Alisson e Denilson

22:00 Alan e Alex

0:00 Deu Samba

Dia 6 de abril, sábado

12:00 Hebreu Brazuca

14:00 Sabrina Oliveira

16:00 Nosso Plano

18:00 CaipRio

20:00 Clyntia

22:00 Felipe Araújo

0:00 Xande Pilares

Dia 7 de abril, domingo

10:00 Hudson Guitar & Banda

12:00 Show Folia Encantada (infantil)

14:00 Insanu

16:00 Cogumelos Derrapantis

18:00 Apresentação Academia Art’s

20:00 Os Baianeiros

22:00 Cezar Menotti e Fabiano

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos