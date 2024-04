Referência no estudo e consumo qualificado de cerveja pelas mulheres, a Confraria Feminina de Cerveja (Confece) completa 17 anos em 2024. Para comemorar, uma festa reunindo todas as tribos cervejeiras será realizada no dia 13 de abril (sábado), a partir das 15h, no Restaurante Paladino, em BH, com cinco horas de open bar/food. Os ingressos disponíveis para venda já estão no segundo lote, no valor de R$ 450.

Serão mais de 150 rótulos de cervejas reunidos por uma curadoria rigorosa da Confece, incluindo clássicos e lançamentos. As confreiras prometem agradar a todos os paladares, dos suaves aos mais extremos. Os drinks e bebidas mistas também integram o cardápio, que conta com pratos de 30 restaurantes.

A história

A confraria nasceu de uma reunião, que aconteceu no Dia das Mulheres (8/3), em 2006. "Foram convidadas mulheres formadoras de opinião, para degustar algumas cervejas, e nenhuma conhecia a outra. Nesse encontro, algumas delas decidiram se reunir para estudar a cerveja e falar sobre esse universo", conta a membro da Confece e produtora da festa, Viviane Bastos. Nos encontros, elas compravam a bebida e analisavam os estilos específicos de cada uma. Hoje, um grupo de dez mulheres formam a confraria.

Leia também: 'The Twelve Beers', evento de cervejas artesanais, chega em BH

Inicialmente, ela relembra que o mercado cervejeiro ainda não estava em ascensão, e a partir dos estudos, o coletivo criou uma festa que foi crescendo e aderindo mais pessoas. "Até 2010, nós não tínhamos um conhecimento vasto sobre a área e nem tantas opções da bebida nas prateleiras. Hoje nós estamos há 17 anos reunindo mensalmente para estudar e falar de cerveja."

'Amar é...'

Viviane destaca que a confraria segue o conceito de união e sororidade. "Nós só queremos levar para as pessoas e trazer cada vez mais mulheres para fazer parte desse universo, que até então era muito masculinizado".

Por esta razão, o tema da festa deste ano é “Amar é...”., relembrando um álbum de figurinhas dos anos 70 e 80. "Era um tempo bom em que nós colecionávamos as coisas e traz um misto de vida leve e amorosa. Esse é o conceito que queremos levar durante o ano".







Oportunidade de mercado e degustação



Com o crescimento e adesão popular da festa, novos rótulos começaram a aparecer. "As pessoas começaram a entender que a festa era uma oportunidade para mostrar as novas cervejas e os novos estilos para o mercado. O evento já conta com mais de 100 parceiros dos setores cervejeiros e gastronômicos". Segundo ela, as marcas também vão à festa em busca de conquistar os amantes da bebida.





Além disso, o evento oferece uma chance para o consumidor provar as bebidas antes de comprar o produto no supermercado.

Serviço

Quando: 13/4, a partir das 15h

Onde: Restaurante Paladino - Av. Gildo Macedo Lacerda, 300 - Braúnas, Belo Horizonte

Ingressos: Sympla

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata