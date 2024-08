Cupim preparado na cerveja com salada defumada de batatas e arroz ao alho do restaurante Estância

Prepare-se para uma imersão no universo medieval. Está marcado para o próximo fim de semana (10 e 11/8) o 1º Festival Medieval do Mercado de Origem, que fica no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte. O espaço terá decoração própria da época para receber o Valin Festival Medieval, com itens como vestidos e roupas medievais, amigurumi (técnica de artesanato que nasceu no Japão na década de 1980), feltro medievais e réplicas de armaduras emborrachadas para combate.

“O festival promete ser um grande representativo na cena medieval de Belo Horizonte”, comentam os empresários Anglebert Pereira Correia e, sua esposa, Cecília Capila, organizadores do evento e lojistas no Mercado de Origem Olhos D’água. Eles são donos dos negócios Confeitaria De L'eau e Néctar Mineiro.





“Hoje, contamos com um grande festival, já muito consagrado, o Ostara. É, inclusive, uma das nossas maiores inspirações para organizar o Valin. Percebemos, no retorno das pessoas, que a chegada de uma nova oportunidade em que se pode viver a experiência medieval é muito bem-vinda. O público medieval é muito apaixonado e fiel, anseia por cada um dos festivais, e esse retorno para conosco tem sido de muito apoio e animação, o que nos deixa muito felizes”, completa o casal.





O evento traz atrações como o concurso de Culinária Medieval. Como funciona: restaurantes e bares do piso 1 criaram pratos dentro dessa temática. O público experimenta e participa de uma votação ao final do festival.

O que comer

Estância: “ Cupim na Cerveja ” (c upim preparado na cerveja com salada defumada de batatas e arroz ao alho )

” (c ) Butiquim de Origem: “ Leitoa Real ” (leitoa desossada e recheada assada inteira com legumes assados)

” (leitoa desossada e recheada assada inteira com legumes assados) Colt Grill: “ Codornas dos Nobres ” (codornas recheadas acomodadas em cama de frutas secas, regadas com molho de manteiga e ervas)

” (codornas recheadas acomodadas em cama de frutas secas, regadas com molho de manteiga e ervas) Rita Café: “ Empada Viking ” (empada de joelho de porco defumado com molho de mel e alho)

” (empada de joelho de porco defumado com molho de mel e alho) Típico Ceará: “ Mingau Camponês ” (mingau salgado e doce)

” (mingau salgado e doce) Origem Caipira: “ Paella do Caçador ” (arroz de carne de caça e aperitivo de hipocrás)

” (arroz de carne de caça e aperitivo de hipocrás) Cava Zé Ribeiro: “ Banquete Bárbaro ” (empanada de javali com chutney de pimenta)

” (empanada de javali com chutney de pimenta) Tudo de Minas: “Galinha à Cabidela” (guisado de galinha selvagem ao molho pardo acompanhado de arroz)







Outras atrações

Além da comida, haverá outras atrações no Festival Medieval, como forjamento ao vivo, com os convidados da Forja e Cutelaria Ficker, com um ferreiro de verdade que fabrica as próprias peças de cutelaria; lançamento de machado; espaço para fotos com trono viking com machados e escudos, arqueria (arco e flecha em alvo de feno); concurso de melhor caracterização, adulto e infantil, com prêmio para o primeiro lugar; flash tattoo e músicos nórdicos tocando instrumentos pelos corredores ao longo do dia.

Os organizadores explicam que a ideia é oferecer uma experiência incrível para os visitantes no Mercado de Origem. "As pessoas terão a oportunidade de viver a experiência medieval e ainda conhecer mais e melhor o espaço e os produtos à venda. Estamos ainda mais motivados para fazer algo lindo, atendendo ao máximo às expectativas. É a nossa primeira edição, esperamos que seja a primeira de muitas. Durante o festival, vamos, inclusive, divulgar a data do próximo”, adianta Anglebert Correia.

SERVIÇO:

1° Festival Medieval do Mercado de Origem

Data: 10 e 11 de agosto

Horário: 11h às 20h

Endereço: Rua Adriano Chaves e Matos, 447 - Olhos D'Água

Ingressos gratuitos pelo Sympla





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino