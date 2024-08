Após 12 anos de atividades na Rua Sapucaí, na Região Leste de Belo Horizonte, o restaurante Salumeria Central, pioneiro na reocupação da via, anunciou o encerramento de suas operações no local. A decisão de fechar as portas foi comunicada nessa quinta-feira (15/8), por meio das redes sociais, onde o restaurante compartilhou uma mensagem carregada de nostalgia aos clientes e seguidores.





À reportagem do Estado de Minas, a atual proprietária do restaurante, Rosi Dias, que assumiu o negócio há quase quatro anos, não especificou um novo endereço, mas garantiu que a Salumeria Central ainda fará parte da vida dos belo-horizontinos. Inaugurada em 2012, o restaurante foi pioneiro na "redescoberta" da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, uma área que antes era praticamente deserta e sem movimento.





Nas redes sociais, o restaurante expressou a dificuldade em tomar essa decisão, motivada pelo fechamento da Rua Sapucaí há quatro meses para as obras de revitalização que vão transformar a rua em um boulevard — trecho arborizado sem carros, voltado ao lazer, diversão e gastronomia, à exemplo do quarteirão fechado da Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de BH. “Decidimos dar um tempo, dar um rolê, ver outras possibilidades. Em breve, contamos mais sobre isso”, diz o texto.





A mensagem ainda relembra eventos e celebrações que marcaram a história do local, como o Dia do Porco e o Dia do Tropeiro, datas que se tornaram icônicas para os frequentadores. Com palavras de carinho, a Salumeria Central afirmou que o local era mais do que um restaurante; era um espaço que "abraça de verdade a nossa diversidade" e lembrou sua participação no Carnaval de Belo Horizonte, um dos maiores e mais vibrantes eventos da cidade.





O estabelecimento é uma franquia de origem italiana, especializada em carne de porco e conhecida por seus embutidos, que são produzidos em uma salumeria do sul do Brasil. “Foram muitos momentos bons, muitas celebrações, muita arte. Valeu demais! Então é isso, até logo, e em breve traremos novidades. Beijo e amamos vocês!”, finaliza o texto nas redes sociais.

Obras de revitalização na Rua Sapucaí





A decisão de fechar o restaurante na Rua Sapucaí foi motivada pelas obras de revitalização da via, iniciadas pela Prefeitura de Belo Horizonte em maio deste ano. As intervenções preveem a transformação da rua em um espaço mais arborizado e cultural, com a instalação de uma área gramada, novos bancos, banheiros públicos, balanços e uma arquibancada mirante.





As obras, supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), devem durar até março do próximo ano. Finalizadas as intervenções, a circulação de veículos continuará restrita, permitindo apenas o acesso de moradores e a realização de carga e descarga nos estabelecimentos comerciais.

Além das intervenções paisagísticas, a rua receberá a pavimentação de um plano único entre os dois passeios, com ladrilho hidráulico e pedra portuguesa, além da implantação de uma ciclovia bidirecional. A revitalização busca valorizar as características urbanas e culturais da via.