A obra de revitalização da rua Sapucaí, tradicional ponto turístico e gastronômico no bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte, inicia na próxima segunda-feira (3/6). Inicialmente, não haverá mudanças no trânsito e nas linhas do transporte público que passam pela via. As intervenções estão previstas para encerrar em meados de março de 2025.

O canteiro de obras será instalado na Rua Tapuias, que ficará acessível apenas para o tráfego local, no trecho entre a Avenida Francisco Sales e a Rua Sapucaí, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





A proposta é transformar a Rua Sapucaí em um eixo verde, com arborização e paisagismo para valorizar e potencializar as características urbanas e culturais da via, além de instalar bancos e arquibancada mirante para enaltecer a vista para o Centro da cidade e para os murais do Projeto Cura. Ao todo, a obra irá custar R$ 4,6 milhões aos cofres públicos.

As obras, a serem executadas pela Conata Engenharia, em um prazo de 300 dias, irão dar seguimento ao projeto, apresentado pela prefeitura em 2022, para priorizar o uso da via pelos pedestres, como parte do programa Centro de Todo Mundo, que busca a requalificação da área central de BH.