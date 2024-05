Quarenta e cinco Bairros de Belo Horizonte e Região Metropolitana devem ficar sem água nesta sexta-feira (31/5). Ao todo, são nove bairros de Belo Horizonte, dois Bairros de Betim, dez bairros de Contagem e 24 bairros de Ibirité. Segundo a Copasa, a interrupção no abastecimento é em razão de uma queda na energia elétrica na estação de tratamento de água localizada em Contagem, na Região Metropolitana de BH.







Em Belo Horizonte os bairros Durval de Barros, Itaipu, Jatobá, Lindéia, Piratininga, Regina, Tirol, Vila Piratininga e Washington Pires devem ser afetados pela queda no abastecimento.

Já na Região Metropolitana, em Betim, os bairros Distrito Industrial Jardim Piemonte/Norte e Distrito Industrial Jardim Piemonte/Sul terão interrupção no fornecimento de água.







Também na RMBH, os bairros Centro Industrial Francisco Firmo de Matos, Conjunto Habitacional Jardim Califórnia, Conjunto Habitacional Monte Castelo, Conjunto Habitacional Riacho III, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Jardim Riacho das Pedras, Parque Durval de Barros, Parque Riacho das Pedras, Riacho das Pedras e Santa Maria em Contagem devem sofrer as consequências da queda de energia.







Ibirité tem a maior quantidade de bairros afetados: Aparecida, Bela Vista, Cascata, Durval de Barros, Eldorado, Guanabara, Ideal, Itaipu, José do Prado, Lajinha, Mirante, Morada da Serra, Palmares, Palmares 4 Seção, Palmeiras, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Regina, Retiro do Jatobá, São Judas Tadeu, Serra Dourada, Sol Nascente e Washington Pires.

Os bairros afetados pela falta de água devem ter o fornecimento restabelecido de forma gradativa quando a energia elétrica voltar na estação de tratamento de água. Procurada pelo Estado de Minas, a Cemig informou que a energia já foi reestabelecida.







Os 45 bairros afetados se juntam a outros oito que já estavam sem água desde quinta-feira (30/5), mas por outro motivo: uma manutenção emergencial na rede. O aviso de ontem informou que os bairros de Belo Horizonte, CDI Jatobá, Conj. Hab. Vale do Jatobá, Conjunto Jatobá, Ernesto do Nascimento, Independência, Jardim do Vale, Jatobá, Jatobá IV, Petrópolis, Santa Cecília, Tirol (Ba), Vale do Jatobá, Vila Castanheira ficariam sem água.







Mesmo com a interrupção no abastecimento, a Copasa ressalta que as pessoas que possuem caixa d’água em casa podem não sentir os impactos da falta de água.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos