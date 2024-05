O atendimento no Restaurante Popular do Barreiro será suspenso na próxima semana, de segunda-feira (3/5) até a sexta-feira (7/5). O equipamento está passando pela primeira etapa de obras de reforma e a suspensão do atendimento é para concluir parte das intervenções. Apesar da suspensão, a população em situação de rua continuará sendo atendida.





O restaurante oferece marmitex e abre o refeitório para alimentação no local e voltará a normalidade a partir do dia 10 de junho. O público geral paga R$ 0,75 para o café da manhã, R$ 3,00 para o almoço e R$ 1,50 para o jantar. Os beneficiários do Programa Bolsa Família pagam metade destes valores, já as pessoas em situação de rua têm acesso ao serviço de forma gratuita.





As obras realizadas no Restaurante Popular do Barreiro são para melhorias na fachada, manutenção na caixa de gordura e no teto do restaurante, instalação de grades e reparos no piso do estacionamento e da cozinha, o que inclui a impermeabilização e obras para acessibilidade.

Além da sede no Barreiro, o serviço também pode ser acessado por meio dos restaurantes populares Herbert de Souza, no Bairro Centro, Josué de Castro, no bairro Santa Efigênia e Maria Regina Nabuco, em Venda Nova. As comidas a preço acessível também são ofertadas pelo Refeitório Popular João Bosco Murta Lages no bairro Santa Efigênia.

Serviço:

Restaurante Popular I - Herbert de Souza

Endereço: Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar







Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar







Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

Funcionamento: 11h às 14h – almoço







Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

Funcionamento: 11h às 14h – almoço





Refeitório Popular João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia

acesso pela Portaria 3, na Avenida Churchill

Funcionamento: 11h às 14h – almoço