Maior medalhista olímpica brasileira da história, a ginasta Rebeca Andrade virou assunto nas redes sociais após ser flagrada em um bar na Savassi, em Belo Horizonte, acompanhada de outras esportistas. O local visitado pela atleta é o Moema, bar e restaurante que se define como "a boemia paulista com a hospitalidade mineira".



Entre os pratos do cardápio, está o bolovo paulista, feito com ovo caipira cozido com gema mole e envolto em blend de carne bovina e bacon defumado, empanado na farinha panko. Também fazem parte do menu os pastéis de feira e o sanduba de mortadela no estilo do Mercadão, um dos principais points gastronômicos da capital paulista.

Outro clássico de São Paulo servido no Moema é o viradão paulista, feito com arroz branco, tutu de feijão, couve refogada com alho, ovo frito, banana grelhada e prime rib suíno. Steak tartare, ceviche e polvo à galega são outras pedidas do restaurante.

Na carta de bebidas, há seis opções de chopes tradicionais e dois artesanais. Os coquetéis variam entre clássicos, como negroni e mojito, até drinques que carregam nomes de bairros paulistas, como Lapa, Mooca, Jardins e, como não poderia faltar, Moema. Também são servidos espumantes e vinhos.

Bolovo paulista, um dos petiscos do Moema, feito com ovo caipira de gema mole envolto em blend de carne cozida e bacon Divulgação/Moema

Chopes e drinques





O Moema Bar & Cozinha foi aberto no fim de 2022 pelo empresário Daniel Ribeiro, que também comanda outro famoso restaurante na Savassi, o Redentor. Em entrevista ao Estado de Minas, na época do lançamento da sua nova casa, o empresário deu detalhes sobre o funcionamento do bar, que carrega uma dedicação especial aos chopes.

“Trabalhar com chope não é fácil, tem que ter giro rápido, cuidados no maquinário, no recebimento e no armazenamento, sem falar na tiragem do chopeiro, na forma do garçom servir e até no gás especial que usamos”, detalhou.

Em uma postagem no Instagram neste domingo, o Moema saudou a visita de Rebeca Andrade, que foi ao bar acompanhada das jogadoras de vôlei Gabi Guimarães e Carol, que conquistaram o bronze pelo Brasil, em Paris; da Pri Daroit, ponteira do Minas e ex-Seleção Brasileira; e da holandesa Anna Buijs, que é esposa de Carol.

Na saída do bar, a ginasta foi imediatamente reconhecida pelas pessoas na rua, que gritaram em agradecimento às medalhas conquistadas representando o Brasil.

Rebeca Andrade saindo de um restaurante com a Gabi do vôlei e sendo ovacionada por todos. pic.twitter.com/sRVEACvVG7 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 18 de agosto de 2024





Onde fica

O Moema Bar & Cozinha abre todos os dias, às 11h

Endereço: Rua Sergipe, 1370, no Bairro Savassi.

Telefone: (31) 3568-3555

Rede social: @moema.bar