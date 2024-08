Danielle Neves já trabalhou em casa lotérica, vendeu cosméticos, foi atendente e vendedora de eletrodomésticos em grandes redes varejistas. Em 2001, pediu demissão do emprego e começou a fazer cestas de café. Em seguida, migrou para caixas de bombons. Um ano depois, firmou-se na confeitaria, sendo batizada como Dani Formigueiro. Ela é o famoso nome por trás do Congresso Nacional de Confeitaria e Empreendedorismo (Congresso Confeitar), que desembarca na próxima terça-feira (27/8) ao Minascentro, no Centro de Belo Horizonte, com a participação de conhecidos chefs.

“Quando percebi que a confeitaria funcionava para mim, quis compartilhar com outras mulheres”, conta Dani. A chef dava cursos gratuitos em comunidades da capital mineira, às vezes até com 50 alunas, em locais pequenos. Aceitava quem aparecesse, dava um jeito para caber todas: “Um dia encontrei uma delas, que falou: "Olha, você ajudou a matar a fome do meu filho. Tenho certeza de que não existe semeadura sem colheita.”

Em 2016, Dani foi para as redes sociais, onde ensinava a vender e a fazer receitas, até criar o Empreendendo no Lar, grupo de fomento ao empreendedorismo feminino, com a proposta de despertar, encorajar e capacitar mulheres. “Fundei o grupo em agosto e em dezembro já tinha 60 mil pessoas”, relata. No ano seguinte, lançou a primeira edição do Confeitar Minas.

"Tempo de voar"

Para o próximo encontro, o tema escolhido é “Tempo de Voar”. Dani explica: “É tempo destas mulheres voarem, saírem do lugar e vamos ajudá-las a irem mais alto!”. Haverá palestras dos chefs confeiteiros Beca Milano, ex-jurada do Bake Off Brasil, Ana Costa, que ensina a montar negócios com bolos caseiros, Débora Vasconcelos, Douglas Santos e da própria Dani.

Também está prevista uma palestra com o professor Alexandre Salvador, diretor de marca e inovação da AB Mauri e parceiro de distribuição das marcas Twinings, Ovomaltine e Amigos do Bem. Salvador irá comentar sobre como aplicar ações de grandes empresas em pequenos negócios. “A gente vai ensinar a fotografar e a produzir vídeo para as redes sociais para aumentar as vendas. Temos três especialistas em criação de conteúdo. Todos eles, inclusive, são confeiteiros e estão com 150 mil seguidores, 1,5 milhão, 200 mil; são pessoas que usam essa ferramenta a favor para aumentar as vendas”, Dani conta.

Bolo da expositora Renata Maia com o tema Fantástica Fábrica de Chocolate Renata Maia/Divulgação





Além de conteúdo, estão programadas aulas-shows, exposições de bolo e degustações. Cada estande vai oferecer alguma coisa: alguns vão dar degustação de produtos, outros vão fornecer as aulas-show; por exemplo, a Marquespan promove degustação de pães e bolos. Os visitantes terão o direito a participar de toda a programação. O seminário pretende atrair empreendedores e confeiteiros, iniciantes ou profissionais: “Esperamos pessoas de várias partes do Brasil”, completa.

Animada com a próxima edição do Confeitar Minas, a confeiteira compartilha uma história motivadora. “No ano passado, tivemos um depoimento de uma pessoa que viajou praticamente mil quilômetros da cidade dela para o evento e, um ano depois desse conteúdo, ela está como empresária de cinco funcionários e pensando em abrir franquia”, conta.





Confira a programação

8h - Credenciamento

10h às 11h - Abertura do evento com apresentação dos expositores

11h - Palestra de Dani Formigueiro: "Tempo de Voar"



12h - Palestra da chef Ana Costa: "Como iniciar um negócio de sucesso de bolos caseiros"



13h - Almoço



15h - Momento Gran Finale com Beca Milano, Douglas Santos e Dani Formigueiro



15h45 - Bate-bapo com Alê Prado, Paulinho (Se liga Confeiteiro) e Raiana Caetano: "Como crescer seu Instagram com a criação de conteúdo e as possibilidades de geração de renda com a internet"



16h25 - Palestra de Douglas Castro: "Fotografia e vídeo para confeitaria (apenas com o uso do seu celular)"

17h10 - Palestra do professor Alexandre Salvador: "Estratégias simples de marketing para fortalecer a sua marca e aumentar as suas vendas"

18h às 19h - Intervalo



19h - Palestra de Débora Vasconcelos: "Aprenda a usar o iFood para vender mais e conheça o sistema de vendas dark kitchen"

20h30 - Encerramento





Serviço

Confeitar Minas - Congresso Nacional de Confeitaria e Empreendedorismo

Data: 27 de agosto

Horário: 8h às 21h

Endereço: Grande Teatro do Minascentro: Avenida Augusto de Lima, 785 - Centro

Ingressos: 2º lote (até 25 de agosto): R$ 157 (+ R$ 15,70 de taxa) - se forem duas ou mais pessoas, o valor é de R$ 97, cada um; 3º lote (até 26 de agosto): R$ 247 (+ R$ 24,70 de taxa). Os valores podem ser divididos em até 12 vezes.

Inscrições: Sympla





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino