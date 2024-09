Dois novos sabores de refrigerante são a nova aposta da Coca-Cola: a Coca Oreo e a Fanta Mistério Beetlejuice. As novidades já estão disponíveis nas lojas. Mas será que valem a pena? A reportagem do Estado de Minas resolveu testar.





A Coca OREO sem açúcar é vendida em uma embalagem de 310 ml, na cor preta com biscoitos empilhados em formato de garrafa. A cor do refrigerante é a mesma da tradicional e o sabor traz notas de baunilha e chocolate, lembrando bastante o biscoito. Para paladares mais nostálgicos, lembra a mistura de Coca-Cola com sorvete.





A experiência ainda inclui um QR Code que direciona para o "Bestie Mode Digital Experience", uma plataforma do Spotify que permite misturar o seu gosto musical com o do seu amigo. A parceria inclui, também, um biscoito Oreo Coca-Cola, com recheio na cor vermelha e ‘confeitos explosivos’, que lembram o efeito do gás do refrigerante.











Já a Fanta Mistério Beetlejuice faz parte da tradição dos últimos anos em que a marca lança um sabor especial para o Halloween. Dessa vez, a bebida traz o licenciamento de um personagem, inspirada no filme “Bettlejuice 2 – os fantasmas ainda se divertem”. A embalagem é ilustrada pelo personagem icônico de Michael Keaton e as famosas listras preto e branco. O sabor é artificial de maçã verde, que é agradável no primeiro gole, mas enjoativo. A cor é verde neon, o que assusta um pouco.





A Fanta é vendida em dois tamanhos: a lata de 350 ml e a garrafa de 600 ml. Além do novo sabor, outros sabores do refrigerante ganharam embalagens especiais inspiradas no filme. A Fanta Laranja tem a personagem Astrid (Jenna Ortega); Fanta Uva é representada por Delores (Monica Bellucci); Fanta Maracujá por Delia Deetz (Catherine O’Hara) e Fanta Guaraná a Lydia Deetz (Winona Ryder). Os produtos contam com um QR Code que promete garantir acesso às experiências exclusivas.





