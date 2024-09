A loja tem no cardápio uma seleção de refrigerantes típicos de Minas Gerais

Que tal beber alguns goles de nostalgia e sentir sabores autênticos mineiros? A Soul de Queijo está garimpando refrigerantes do interior de Minas Gerais e trazendo para Belo Horizonte. Além de mostrar inúmeras versões do pão de queijo, a loja na Savassi quer ficar conhecida pela seleção de rótulos regionais, que não são nada fáceis de encontrar na capital. Muitos são encontrados apenas em determinadas cidades ou regiões do estado.





A iniciativa pretende valorizar a cultura local e proporcionar aos clientes uma experiência única, unindo símbolos queridos da gastronomia mineira. Quem visita a loja tem a oportunidade de saborear bebidas que trazem o gostinho das raízes de Minas para a capital.

Yuri Villela, um dos fundadores da Soul de Queijo, conta que a ideia surgiu porque ele e a irmã, Larissa Albuquerque, sócia no negócio, gostam muito de refrigerante. Sempre que viajam, tentam encontrar algum rótulo diferente: “A gente sempre quis conhecer os refrigerantes regionais. Íamos muito para o Sul de Minas, onde tem um refrigerante, a Sodinha de abacaxi, que tomávamos na nossa infância”, relembra.

Os irmãos acreditam que faz todo sentido oferecer essa diversidade de bebidas, ainda mais porque estão conectadas ao estado em que nasceram: “É ótimo descobrir que temos tantas opções bacanas e criativas aqui em Minas”.

Não pense que essa é uma tarefa fácil. Villela conta que as dificuldades surgem, principalmente, porque as marcas não têm uma logística pronta para BH e os sócios acabam tendo que organizar isso, “para que a gente consiga oferecer essa inovação para o nosso público da capital e para onde a marca for também”.

Sabores variados

O menu da Soul de Queijo reúne refrigerantes de sabores e aromas variados, alguns inusitados, como laranja, limão, abacate, abacaxi, mate e o clássico de guaraná.





Atualmente, é possível encontrar na loja a Sodinha de abacaxi, do Sul de Minas, o Abacatinho, que é de Ubá, e o Mate Cola, que é de Teófilo Otoni. Outro que está na lista é o Guaramão, refrigerante de guaraná com limão produzido artesanalmente feito na capital. Mate Couro e o Guarapan, que já são bem conhecidos, reforçam o time.

“A ideia é sempre trazer mais variedade. Já falaram com a gente do Pon Chic, de Divinópolis, e estamos atentos a essas possibilidades dentro do estado”, diz Yuri.

Atraídos pelos refris

Segundo o sócio da Soul de Queijo, a reação do público é extremamente positiva: “Teve gente indo à loja por causa dos refrigerantes, porque tomava na infância, quando viajava ou é da cidade onde morava. O pessoal acha as opções muito interessantes”.

O empresário revela que o mais pedido, entre os refrigerantes regionais, é o Abacatinho, seguido pelo Guaramão. Na sequência, em terceiro lugar, a Sodinha de abacaxi.





SERVIÇO

Soul de Queijo

Rua Antônio de Albuquerque, 892 - Savassi

Segunda a sábado: das 9h às 21h30

@souldequeijo

