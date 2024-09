O Ofélia Bar completa três anos neste mês de setembro e, para celebrar a data especial, está com uma instigante novidade: uma carta de drinques sazonais inspirada nos signos do zodíaco, chamada “A culpa é do signo?”. “É uma indagação mesmo, porque a gente sempre coloca a culpa no signo de alguma forma, então fizemos uma brincadeira”, conta Bruce Moreira, diretor-criativo do bar.





Inspira nos 12 signos do zodíaco, a nova carta oferece sabores característicos e personalizados para cada um, focando nos clientes que buscam novas experiências com um toque de misticismo. Bruce explica que a bebida temática entra no menu na data mesma da chegada do signo.

"Começamos com câncer e já temos o de leão e o de virgem. Todos eles têm uma identidade visual própria, que foi desenhada pela Thereza Nardelli, a mesma que fez as cartas de tarô do Ofélia. Os drinques foram desenvolvidos pela Mariana Pina e pelo Thiago Ceccotti", conta.

Cada coquetel apresenta uma característica do signo, com algum detalhe visual que remete a algo que ele representa ou à visão que as pessoas têm desse signo.

Os quatro elementos

Considerando que os signos são compostos por diferentes elementos - ar, terra, fogo e água, a ideia é que tenha um representante de cada um deles sempre no cardápio. "Vamos manter sempre um drinque de cada elemento. Por exemplo, agora estamos servindo o de câncer e, quando chegar escorpião, o câncer sai, porque eles são do mesmo elemento, que é água", conta.





Comida de rua

O bar é conhecido por uma proposta focada na comida de rua internacional, ou seja, no menu é possível encontrar pratos mineiros, tailandeses, asiáticos e de diversos outros locais.

A carta de drinques inspirada no tarô, criada desde a abertura do bar, continua a ser servida normalmente. “Logo que começamos, criamos uma carta de drinques inspirada nas cartas de tarô, nos 22 arcanos, então temos 22 drinques autorais. Temos, inclusive, o baralho físico no restaurante, com ilustrações da Thereza Nardelli”, relata Bruce.

Um drinque para cada signo



Descubra qual é o drinque do seu signo e divirta-se!

Câncer

Drinque de Câncer: cachaça envelhecida, jequitibá flor das gerais, xarope Falernum, Triple sec, água cítrica e aroma de maracujá Fred Oliveira/Divulgação

Cachaça envelhecida, jequitibá flor das gerais, xarope Falernum, Triple sec, água cítrica e aroma de maracujá

Leão





Drinque de Leão: uísque Bourbon, Ramazzotti Rosatto, limão, xarope de romã, suco de maracujá e água com gás Fred Oliveira/Divulgação

Uísque Bourbon, Ramazzotti Rosatto, limão, xarope de romã, suco de maracujá e água com gás





Virgem





Drinque de Virgem: vodca, limão, campari, aperitivo Lillet, xarope de pêssego e espumante Fred Oliveira/Divulgação





Vodca, limão, campari, aperitivo Lillet, xarope de pêssego e espumante

Libra

Drinque de Libra: rum Ouro, suco de tangerina, caramelo com café e uma pitada de sal Fred Oliveira/Divulgação



Rum Ouro, suco de tangerina, caramelo com café e uma pitada de sal

Escorpião

Drinque de Escorpião: tequila, triple sec, suco de limão, purê de frutas vermelhas e tabasco Fred Oliveira/Divulgação





Tequila, triple sec, suco de limão, purê de frutas vermelhas e tabasco

Sagitário





Drinque de Sagitário: espumante, água tônica, gin, chá de mirtilo, limão, xarope de romã e suco de beterraba Fred Oliveira/Divulgação



Espumante, água tônica, gin, chá de mirtilo, limão, xarope de romã e suco de beterraba

Capricórnio

Drinque de Capricórnio: vinho branco, uísque escocês, vermute doce, fernet e bitter aromático Fred Oliveira/Divulgação







Vinho branco, uísque escocês, vermute doce, fernet e bitter aromático

Aquário

Drinque de Aquário: cachaça branca, xarope violeta, curaçau blue, limão, refrigerante de baunilha e absinto Fred Oliveira/Divulgação



Cachaça branca, xarope violeta, curaçau blue, limão, refrigerante de baunilha e absinto

Peixes





Drinque de Peixes: vodca de pêssego, polpa de cupuaçu, limão e xarope de baunilha Fred Oliveira/Divulgação







Vodca de pêssego, polpa de cupuaçu, limão e xarope de baunilha

Áries





Drinque de Áries: cachaça de jambu, jamburana, ginger ale, xarope de canela, limão, suco de maracujá e Jagermeister Fred Oliveira/Divulgação



Cachaça de jambu (jamburana), ginger ale, xarope de canela, limão, suco de maracujá e Jagermeister

Touro





Drinque de Touro: suco de tomate, uísque, limão, molho inglês, tabasco, cerveja Lager, bacon e uma pitada de sal Fred Oliveira/Divulgação



Suco de tomate, uísque, limão, molho inglês, tabasco, cerveja Lager, bacon e uma pitada de sal

Gêmeos





Drinque de Gêmeos: limoncello, aperitivo lillet, limão, manjericão, espuma de gengibre e tangerina Fred Oliveira/Divulgação



Limoncello, aperitivo lillet, limão, manjericão, espuma de gengibre e tangerina

SERVIÇO

Ofélia Bar

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 311 - Santa Efigênia

Horário de funcionamento: terça, das 18h às 23h; quarta e quinta, das 18h às 00h; sexta, das 18h às 01h; sábado, das 12h às 01h; domingo, das 12h às 18h

Instagram: @ofelia.bh





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino