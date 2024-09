Promovendo a gastronomia, a arte e a cultura, o Festival Brumadinho Gourmet procura manter viva a mobilização e a memória afetiva que gira em torno desta edição com o tema “Sabor que une Gerações”. Além dos turistas, moradores da cidade na Região Metropolitana e do entorno se preparam para aproveitar a programação do evento gastronômico, que também é responsável por empregar mão-de-obra das cidades que circundam a Serra do Rola Moça, estimulando a economia turística de todo o local.



"Todo o Brasil vive e aprecia a culinária mineira", contam os idealizadores, que promovem o evento entre os dias 6 a 8 de setembro na praça central de Casa Branca, em Brumadinho. A entrada do evento é gratuita.

Com uma área 100% coberta e dezenas de estandes de bares e restaurantes, o Festival traz opções de lazer para toda a família, com grandes shows de artistas nacionais, espaço kids e pratos deliciosos.





Tilápia com mostarda e mel servida no Festival Raquel Galan/Divulgação

"Neste ano, temos o prazer de anunciar que os pratos foram cuidadosamente elaborados para homenagear os sabores mais queridos e solicitados nas edições anteriores. Cada prato representa não apenas uma refeição, mas uma história, uma memória e uma celebração dos momentos que compartilhamos juntos", conta Júlio Toledo, um dos idealizadores.







Na parte culinária do evento, a programação conta com aulas show do chef Pedro Henrique, que apresenta o Entrevero Rancheiro, um prato com linguiça, bacon, legumes braseados, pernil e grão de bico, servidos no pão francês; e do chef Vinicius Curtts, que servirá um taco mineiro, composto por chilli com bacon e linguiça com sourcream de queijo canastra.

Além disso, a chef mixologista Marcela Azevedo promove um menu degustação com quatro drinques autorais, que harmonizam com quatro pratos inspirados na cozinha indígena e quilombola, uma experiência limitada a 10 pessoas por sessão.

Os estandes do evento apresentam pratos e tira-gosto. Veja abaixo a lista completa:



RESTAURANTES

Massa da Casa:

Prato principal - Capeletti de queijo ao molho de alho-poró e vinho branco

Tira gosto - Arancini

Com opção vegetariana

Acarajeca:

Prato principal - Bobó de camarão na moranga com farofa de cebola e arroz com Acarajé

Tira gosto - Cone de Camarão e bolinho de tilápia

Com opção vegetariana

Tonini Charcutaria Artesanal:

Prato principal - Arroz de Quintal e Strogonoff de Frango

Tira gosto - Linguiça, torresmo e pastel de angu

Curral:

Prato - Costelinha defumada com BBQ mineiro, acompanha purê de abóbora e mexerica e farofinha de torresmo

Tira-gosto - Batata n'cheese (Fritas rústicas com molho de queijo e crocante de bacon)

Machado BBQ:



Prato principal - Cupim defumado e salada de batata, com molho de ervas

Tira gosto - Croquete de pulled pork (copa lombo suíno desfiado e defumado), com molho de cebola caramelizada

Carolina Dinelli Gastronomia:

Prato principal - Risoni caprese com mini polpeta suína

Tira gosto - Bolinho de Feijoada e Bolinho de Queijo Canastra

Mena grill - Sabor do Quilombo:

Prato principal - Isca de tilápia com purê de abóbora

Tira gosto - Javali ao molho com Patê de mandioca

Elementos Gastronomia de Fogo:

Prato principal - Carne De Sol (contra filé soleado artesanalmente e grelhado no fogo). Acompanha mandioca cozida na manteiga de garrafa e farofa de alho e cebola

Tira gosto - Moelinha Na Brasa - moela cozida na cerveja preta e finalizada na brasa, acompanha vinagrete de abobrinha

Vegano - Couve Flor (couve flor grelhado com homus). Acompanha grão de bico tostado e azeite de ervas





Javali com creme de batata servido no Festival Luciano Figueirôa/Divulgação

Entre as atrações musicais que acontecem diariamente, duas bandas nacionais e um artista renomado se apresentam no festival: Baianeiros, um dos principais blocos de carnaval de BH, Wilson Sideral, que mistura elementos do rock, soul, mpb e blues, e Ummagumma, considerada pela crítica como um dos mais importantes tributos ao Pink Floyd do mundo, prometem um grande show. As apresentações acontecem nos dias 6, 7 e 8, respectivamente.

Confira a programação:

SEXTA (6/9)

18h às 19h30 - Marcela Azevedo (Experiência Gastronômica) / 18h30 às 19h30 - Rincon (samba)

20h às 21h30 - Angelo e Angel

22h30 à 00h - Papagaio Elétrico

01h às 02h30 - Baianeiros

SÁBADO (07/09)

11h às 11h40 - Grupo Batombatuque

12h às 13h - Arca da Alegria

13h30 às 14h30 - Grupo Vivart

14h30 às 16h - Marcela Azevedo (Experiência Gastronômica ) 16:00 às 17:00 / Aula show: Chef Pedro Henrique

17h30 às 19h - Honey Bomb (meninas do Rock)

20h às 21h30 - Wilson Sideral

23h - Chevette Hatch

DOMINGO (08/09)

11h30 às 12h30 - Arca da Alegria

12h30 às 13h10 - Dupla Thaís e Thainara (voz e violão)

12h30 às 14h - Marcela Azevedo (Experiência Gastronômica)

13h40 as 15h Rout 66

15h30 às 16h30 - Aula show: Chef Vinicius Curttis

16h30 às 17h30 - Putz Grilla

18h às 19h30 - Velotrol

20h - Ummagumma

Encerramento: 22:00





Serviço

16ª Brumadinho Gourmet

6 a 8 de setembro

Sexta: 18h às 02h30 / Sábado e domingo: 11h às 23h

Praça Central de Casa Branca - Brumadinho

Entrada: Gratuita e Classificação Livre

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice