Ninguém resiste ao aroma de um pão de queijo recém-saído do forno. No entanto, nem sempre é possível comer todos de uma vez e, muitas vezes, alguns pãezinhos acabam ficando de um dia para o outro. Engana-se quem pensa que o pão dormido é sinônimo de desperdício. Com um pouco de criatividade, eles se transformam em ingredientes de receitas deliciosas: pudim, lasanha e salada caesar.







Nesse cenário, os sócios da empresa de congelados Nuu Alimentos - a mineira Rafaela Gontijo, de Patos de Minas, e o chef carioca Erik Nako - desenvolveram receitas que estimulam o aproveitamento do pão de queijo assado no dia anterior. "A ideia surgiu do hábito de comer o pão de queijo com as sobras do almoço", revela Rafaela.

Para facilitar a vida das pessoas, os sócios pensaram em pratos que são preparados no forno. A inspiração, como ela conta, vem de restaurantes em Mina que servem pão de queijo recheado, receitas de avós e do próprio chef Erik Nako. Tem até receita para aproveitar a pizza de pão de queijo que sobrou de um dia para o outro.

Então, vamos colocar a mão na massa? A seguir, três receitas da Nuu Alimentos que usam pão de queijo dormido.

Ingredientes (para 4 pessoas)

Molho cesar de pequi:

1 dente de alho

1 ovo caipira

3 filés de aliche

3 colheres (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de mostarda dijon

2 colheres (sopa) de molho inglês

4 colheres (sopa) de óleo de pequi

75g de queijo curado ralado

1 colher (sopa) de água

Pimenta-do-reino

Farofinha (croutons) de pão de queijo:

300g de pão de queijo dormido

2 colheres (sopa) de azeite

Salada:

2 mini-alfaces romanas

Azeite, sal e pimenta

4 colheres (sopa) de molho césar de pequi

4 colheres (sopa) de farofinha de pão de queijo

Queijo curado para ralar

Modo de fazer

Para o molho:

Bata todos os ingredientes em um liquidificador até ficar homogêneo.

Para a farofinha:

Corte os pães de queijo dormidos em cubos de 1cm. Em uma tigela, misture com o azeite, tentando ao máximo soltar os cubinhos e envolvê-los no óleo. Leve ao forno ou air fryer na temperatura mais baixa possível, cerca de 150-160ºC, por 20 a 30 minutos, abrindo para mexer de vez em quando, até que estejam crocantes.

Para a salada:

Corte as alfaces ao meio, tempere com azeite, sal e pimenta e grelhe em frigideira ou chapa bem quente, por cerca de 30 segundos. Sirva o molho sobre as alfaces, rale queijo curado e finalize com os croutons.

Ingredientes

270g de pão de queijo assado e dormido

150g de leite integral

150g de creme de leite

80g de açúcar demerara

40g de manteiga

1 pitada de raspas de limão siciliano

1 pitada de cumaru ralado

3 ovos

40g de goiabada cascão

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de fazer

Corte o pão de queijo em pedaços grandes e reserve em uma tigela. Em uma panela, esquente o leite e o creme de leite com o açúcar, a manteiga, o cumaru e as raspas de limão, mexendo até que a manteiga derreta e o açúcar se dissolva. Retire do fogo e deixe amornar. Bata o ovo e incorpore-o à mistura de leite. Despeje o leite ainda morno sobre o pão de queijo e misture bem. Deixe descansar de 10 a 15 minutos, mexendo se necessário para ajudar o pão a absorver o líquido. Unte uma forma de cerâmica com manteiga. Despeje a mistura e espalhe os cubos de goiabada, pressionando-os para que entrem na massa. Asse no forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 30 a 40 minutos, até dourar por cima e firmar. Retire, deixe amornar e polvilhe com açúcar de confeiteiro.

Ingredientes

Ragu de linguiça mineira:

30ml de azeite

500g de linguiça mineira fresca, retirada da tripa

30g de manteiga

200g de cebola picada

200g de cenoura picada

100g de aipo picado

50ml de cachaça

400g de tomate pelado

Bouquet garni, feito com 2 ramos de tomilho, 1 folha de louro, 1 ramo de alecrim, talos de salsinha

2 colheres (sopa) de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino

Molho branco de pão de queijo:

500g de leite

2 ramos de tomilho

1 folha de louro

1 noz-moscada

200g pão de queijo assado e dormido

Lasanha:

1 colher (sopa) de manteiga (para untar)

3 pizzas de pão de queijo sabor marguerita

200g de ragu de linguiça mineira

200g de molho branco de pão de queijo

100g de queijo curado

Modo de fazer

Ragu de linguiça mineira:

Numa panela funda, doure a linguiça com azeite até ficar crocante. Reserve. Na mesma panela, refogue os legumes em manteiga até ficarem ligeiramente dourados e macios. Use cachaça para soltar os resíduos do fundo da panela e flambar, depois volte com a linguiça e adicione o tomate e o bouquet garni. Complete com água, ferva e baixe o fogo para cozinhar lentamente por 2 horas. Escume bem a gordura que subir ao longo do cozimento, completando com água se necessário. Quando a carne da linguiça estiver bem macia, deixe o molho reduzir e engrossar. Retire o bouquet e tempere com sal, pimenta e salsinha. Reserve.

Molho branco de pão de queijo:

Esquente o leite com os temperos e deixe infusionar por 10 minutos. Retire as ervas e adicione o pão de queijo cortado em cubos, deixando amolecer por mais 10 minutos. Bata no liquidificador e volte para a panela, esquentando até engrossar. Reserve.

Montagem da lasanha:

Unte a panela. Posicione a primeira pizza e cubra com uma boa colherada de ragu e uma boa colherada de molho branco. Repita a operação três vezes, finalizando com mais queijo curado. Leve para assar por 20 minutos em formo alto até gratinar. Corte a lasanha em 4 e sirva.

