Se você nunca comeu, certamente já ouviu falar da rabanada. O tradicional doce, composto por fatias de pão molhadas no leite e cobertas com canela e açúcar, faz parte da ceia de Natal de muitos brasileiros. Não se sabe ao certo a origem da receita, mas ela faz uma ligação direta do Brasil com Portugal, onde também existe a tradição de comer a sobremesa em ocasiões especiais.





Curiosamente, é de Portugal que vem uma versão que foge totalmente do tradicional. A chef Inês Diniz, do restaurante Casa Inês, que fica na cidade do Porto, vem ao Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes no próximo fim de semana (30/8 a 1º/9) para apresentar a sua rabanada de chá preto.







Essa é uma receita da sua avó, que virou tradição na família. Como ela não gostava de leite, teve a ideia de trocá-lo por chá preto. O processo é o mesmo: mergulhar o pão dormido em uma mistura de chá preto, canela, limão e açúcar, passá-lo em ovos, fritar, polvilhar canela e açúcar e, por último, jogar por cima calda de açúcar.





“Toda a minha comida é muito simples, de família, aquela que se faz em casa. Não é nada extraordinário, mas o sabor fica presente", comenta.







A rabanada de chá preto será servida como sobremesa do jantar que Inês fará na sexta que vem (30/8) com Flávio Trombino, do restaurante Xapuri, em Belo Horizonte. Se você quiser fazer em casa, a chef antecipou a receita para o Degusta (veja no fim da matéria).







Representante da tradição

Inês Diniz quer mostrar aos mineiros que o Porto também é uma cidade hospitaleira e com comida boa Casa Inês/Divulgação





Inês é conhecida por servir pratos emblemáticos do Porto. Entre os exemplos, tripas à moda do Porto (a nossa dobradinha), bacalhau à Gomes de Sá e a francesinha. A chef também é muito conhecida pelo filete de polvo com arroz do mesmo, que são “filés” empanados de polvo acompanhados de arroz de polvo.





Quem for ao seu jantar com Flávio Trombino vai comer o famoso bacalhau à Gomes de Sá, a comida preferida da chef. O prato leva esse nome em homenagem ao criador, José Luis Gomes de Sá, que nasceu no Porto em 1851 e era um comerciante de bacalhau.





Inês ainda apresentará em uma aula na praça sua receita de francesinha, sanduíche típico do Porto. Dizem que é invenção de um francês que, como não encontrava croque monsieur, fez sua versão.





Lá ela faz com carne assada, mas aqui, pela questão do tempo, vai servir com bife, que também é comum de se encontrar na cidade. Além da carne, o pão de forma é recheado com salsicha, linguiça fresca, queijo, mortadela e salame. Por cima, molho de tomate e queijo gratinado e ainda tem um ovo frito.

Anote a receita: Rabanadas de chá preto



Ingredientes



10 fatias de pão de véspera;

1 litro de chá preto;

100g de açúcar;

casca de limão;

canela em pau;

sal;

10 ovos;

óleo para fritar;

canela em pó e açúcar a gosto para polvilhar



Modo de fazer

Prepare o chá preto fazendo a imersão das ervas na água.

Corte as fatias de pão, não muito finas.

Mergulhe as fatias de pão no chá preto e deixe escorrer.

Em seguida, mergulhe as fatias de pão nos ovos batidos.

Quando o óleo estiver quente, comece a fritar.

Depois que as fatias de pão estiverem fritas, passe em canela em pó com açúcar, previamente misturados.

Para a calda, coloque em uma panela o açúcar, a canela em pau e a casca de limão.

Deixe ferver até obter um ponto de pérola leve.

Serviço



27ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

Data: até 1° de setembro

Informações: www.farturabrasil.com.br e @farturabrasil

Os festins



23/8 (sexta): Rogério Sá (Rogério do Redondo) e Rafael Pires (Mia)

24/8 (sábado): Arnaldo Azevedo (Vila Foz) e Matheus Paratella (La Villa Trattoria)

30/8 (sexta): Inês Diniz (Casa Inês) e Flávio Trombino (Xapuri)

31/8 (sábado): Vitor Matos (Antiqvvm) e Bruna Martins (Birosca e Florestal)

*Os jantares começam sempre às 20h30. Todos os menus são harmonizados com vinhos.

