Entre as atrações, o preparo de pratos ao vivo por chefs do Brasil e de Portugal

Tiradentes e Porto, duas cidades geograficamente distantes, uma em Minas Gerais e outra em Portugal, estão prestes a se encontrar na 27ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que começa nesta sexta-feira (23/8). Receitas, ingredientes e conhecimentos serão compartilhados entre mineiros e portugueses com o público. Destaque para a vinda de quatro chefs da cidade do Porto.





“Nós nos encontramos nos ingredientes e nos modos de fazer, mas também tomamos caminhos diferentes, contando histórias que definem cada povo com suas singularidades. Será um encontro muito feliz e poderemos descobrir juntos tudo aquilo que nos une e também o que nos torna únicos”, comenta a curadora da Plataforma Fartura - Gastronomia do Brasil, Carolina Daher.

A programação gastronômica do Festival de Tiradentes vai dos dias 23 de agosto a 1º de setembro e conta com aulas, cozinha ao vivo, feira de produtores, além de jantares especiais e comidas nas praças, em diferentes espaços, como o Espaços Restaurantes, em que os chefs servem pratos especiais ao longo de todos os dias, nas praças da Rodoviária e Santíssimo, e o Espaço Brasa e Lenha, em que as cozinhas ao vivo agradam os visitantes que gostam de acompanhar os chefs preparando pratos na hora.

Aulas e degustação

Além disso, no Espaço Conhecimento, as aulas teóricas e práticas aprofundam na gastronomia com dicas preciosas de profissionais. Também será possível experimentar os pratos ensinados na hora no Espaço Degustação. No sábado (24), Rafael Gomes (Itacoa e Tiara - Rio de Janeiro) ensina a fazer truta defumada com purê de mandioquinha e gremolata de castanha de caju, enquanto Rogério Sá (Rogério do Redondo - Porto) apresenta filetes de pescada com arroz de feijão e couve mineira e Marina Lopes (Grupo Lopes & Lopes - Juiz de Fora) prepara quiabinhos cítricos harmonizados com cerveja.

Essa edição traz receitas, ingredientes e conhecimentos partilhados entre os mineiros e os portugueses Gustavo Andrade/Divulgação

No domingo (25), Arnaldo de Azevedo (Vila Foz - Porto) dá aula de caldeirada de bacalhau e Juliana Ferreira (Gourmeco - Tiradentes) mostra como se faz o arroz mentiroso de pequi com galinha caipira e quiabo.

Já no dia 31, sábado seguinte, Cristóvão Laruça (Caravela - Belo Horizonte) prepara arroz de tamboril e a portuguesa Inês Diniz (Casa Inês - Porto) cozinha o tradicional prato "Francesinha", sanduíche típico da sua cidade de pão de forma com presunto, linguiça, salsicha, bife, queijo e um molho levemente picante.

Para fechar, no dia 1º de setembro, domingo, Vitor Matos (Antiqvvm - Porto) faz lavagante azul com moqueca mineira, lima caviar, alho fermentado e citronela, seguido pela Nara Andrade (Mia Confeitaria - Tiradentes), promovendo as "fatias douradas".

Comida nas praças



No Santíssimo, já estão confirmados Naiara Faria (La Palma - BH), que traz pratos como filé-mignon ao molho oriental com mandioca frita cremosa; risoto de açafrão com ragu de panturrilha de porco e champignon e bolinho de canjiquinha com costelinha; as chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães (Matula - BH) que prepararam o X-Matula (ciabatta artesanal com costelinha cozida à baixa temperatura, chutney de butiri e queijo minas artesanal), o pirulito de mineiro (torresmo de rolo e purê de limão) e as tardes mineiras (broa cremosa de fubá brulée com calda de doce de leite Rocca e farofa de castanha de baru).

A programação envolve estandes de restaurantes, aulas, cozinhas ao vivo, feira de produtores e jantares especiais Gustavo Andrade/Divulgação

O chef Yves Saliba (Per Lui e Odoyá Cozinha - BH) também estará presente com a croqueta de bobó de camarão, o pastel de copa lombo defumado e o arroz caldoso de costela defumada com cabotiá, picles de cebola roxa e farofa de alho; Thiago de Azevedo (Cogumelado - BH) marca presença com pratos como “Tropeiro Cogumelado” (feijão-tropeiro de cogumelo, ostra e linguiça defumados com couve rasgada e vinagrete), “O Alemão” (linguiça de shimeji na baguete francesa com um toque de maionese da casa e um banho de mostarda escura) e “Espeto cogumelado” (espeto de linguiça na chapa com molho especial).





Além disso, os chefs Hilder Santos e Fábio Barreto (Roselanche - Barbacena) preparam pão de queijo recheado com linguiça e queijo, espetinho de frango com provolone recheado com requeijão e cigarrete (massa frita passada no queijo parmesão e recheada com presunto e queijo). Já o chef Marcelo Haddad Guerra (Paladino - BH) prepara carne de sol acebolada servida com creme de queijo e chips variados, sanduíche de costela assada no fogo de chão servido na baguete artesanal, conserva de cebola roxa e pasta de queijo e carne de lata acompanhada de vinagrete de acepipes (azeitona, cebolinha, champignon e pimenta biquinho).



Petiscos variados

Já na Praça da Rodoviária, o chef Caetano Sobrinho (Timbuca - BH) prepara pratos como coxinha de carne de sol com catupiri cremoso, dadinho de tapioca com queijo Minas curado e geleia de pimenta vermelha, além de pastel de pernil assado com molho gengibre agridoce. Nesse mesmo espaço, Fernanda Fonseca (Padre Toledo - Tiradentes) cozinha risoto de taioba e linguiça caseira, polenta de queijo com ragu de frango e crouton de quiabo e pipoca de quiabo, torresmo à pururuca e mandioca ao creme de taioba.

A programação artística soma ao clima agradável do festival no ponto alto do inverno de Tiradentes Gustavo Andrade/Divulgação

Ainda na Rodoviária, o chef Guilherme Ferreira (Taberna do Omar - São João Del Rei) faz rocambole de cogumelos frescos, sanduíche de barriga defumada ao molho barbecue e brownie com namelaka de caramelo toffee e flor de sal. Já André Prates (Coal Bar-b-que Market - BH) leva pratos como costela de boi Angus defumada com farofa crocante de bacon e mandioca na manteiga de garrafa e pão de brioche com bolinhas de pulled pork amassadas na chapa, picles da casa, cebola roxa e barbecue de goiabada.

Vitor Martins (Bar do Zezé - BH) faz bolinho de milho verde com bacalhau e geleia de morango com pimenta e torresmo de rolo e Wesley Reis (Espaço Faemam Gastrobar - Tiradentes) cozinha tutu de feijão com torresmo e linguiça artesanal mineira, arroz doce cremoso com farofa de coco e especiarias.



Cozinha ao vivo





Para quem se interessa em acompanhar o preparo de pratos ao vivo, o Espaço Brasa e Lenha conta com a presença dos chefs Jefferson Rueda (A Casa do Porco - São Paulo), Marco Gil (Gastrobar Gingado - Fortaleza), Priscila Deus (Chez Deus - São Paulo), Marcelo Aparecido ( Chapas Burger - Serro), Rennata Zanolla (Zanola Smoked - Tiradentes), Helvécio Maciel (Fogo Cozinha Rústica - Cuiabá); Lurdinha Majó (Conceição do Mato Dentro) e Cristóvão Laruça (Caravela - Belo Horizonte).

Na Mercearia Fartura e no Espaço Sebrae Origem Minas, o público encontrará queijos, cachaça, licor, pães, embutidos, doces artesanais, entre outros produtos mineiros, de cidades como Resende da Costa, Belo Horizonte, São Gonçalo do Rio das Pedras e Barbacena.





Serviço



Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes - 27ª edição

23 de agosto a 1° de setembro de 2024

Tiradentes - Minas Gerais





PRAÇA DA RODOVIÁRIA

Sexta: 17h à 1h

Sábado: 11h à 1h

Domingo: 11h às 18h

Terça: 17h às 23h

Quarta: 17h às 23h

Quinta: 17h às 23h





SANTÍSSIMO

Sexta: 17h às 23h

Sábado: 11h às 23h

Domingo: 11h às 18h





LARGO DAS FORRAS

Sábado: de 11h às 22h

Domingo: 10h às 18h

Mais informações: www.farturabrasil.com.br e @farturabrasil





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino